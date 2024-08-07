Це війна. Ілон Маск лютує через бойкот його платформи

У платформи X (раніше Twitter - ред.) почалися серйозні проблеми на тлі бойкоту з боку рекламодавців. Команда Ілона Маска вдається до неочікуваних кроків.
Головні тези:
- Команда Ілона Маска оголосила війну рекламодавцям.
- X подала антимонопольний позов проти GARM та інших організацій через “незаконну поведінку”.
- Історія скандалу на платформі X почалася у 2023 році через рекламу брендів біля пронацистського контенту.
X позивається до рекламодавців
З заявою з цього приводу уже виступила CEO компанії Лінда Яккаріно.
За її словами, X уже подала антимонопольний позов проти Глобального альянсу за відповідальні медіа (GARM), Всесвітньої федерації рекламодавців (WFA) та членів GARM — CVS Health, Mars, Orsted та Unilever.
Окрім того, Яккаріно назвала це рішення “нелегким” та звинуватила вказані організації у “незаконній поведінці”, через яку платформа Х нібито зазначала мільярдних збитків.
До позову команду Ілона Маска підштовхнув звіту юридичного комітету Палати представників Конгресу США.
У ньому зазначено, що під час розслідування вдалося виявити докази незаконного бойкоту” багатьох компаній, зокрема й X.
Лінда Яккаріно звертає увагу на те, що GARM та його члени безпосередньо організовували бойкоти та використовували інші непрямі тактики, для позбавлення монетизації небажаних платформ.
Як цю ситуацію коментує Ілон Маск
Американський мільярдер Ілон Маск, який є власником платформи X, публічно оголосив війну рекламодавцям, які бойкотують його бізнес.
Як уже згадувалося раніше, компанії почали масово відмовлятися від корпоративної реклами на X після скандалу, який розгорівся у 2023 році.
Ще тоді організація Media Matters звернула увагу на те, що реклама брендів з’являється на платформі біля пронацистського контенту.
X подала до суду на Media Matters, звинувачуючи її в наклепі, а сам Ілон Маск невдовзі послав до біса рекламодавців, які припиняють співпрацю з X.
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