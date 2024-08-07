Це війна. Ілон Маск лютує через бойкот його платформи

У платформи X (раніше Twitter - ред.) почалися серйозні проблеми на тлі бойкоту з боку рекламодавців. Команда Ілона Маска вдається до неочікуваних кроків.

X позивається до рекламодавців

З заявою з цього приводу уже виступила CEO компанії Лінда Яккаріно.

За її словами, X уже подала антимонопольний позов проти Глобального альянсу за відповідальні медіа (GARM), Всесвітньої федерації рекламодавців (WFA) та членів GARM — CVS Health, Mars, Orsted та Unilever.

Окрім того, Яккаріно назвала це рішення “нелегким” та звинуватила вказані організації у “незаконній поведінці”, через яку платформа Х нібито зазначала мільярдних збитків.

До позову команду Ілона Маска підштовхнув звіту юридичного комітету Палати представників Конгресу США.

У ньому зазначено, що під час розслідування вдалося виявити докази незаконного бойкоту” багатьох компаній, зокрема й X.

Лінда Яккаріно звертає увагу на те, що GARM та його члени безпосередньо організовували бойкоти та використовували інші непрямі тактики, для позбавлення монетизації небажаних платформ.

Як цю ситуацію коментує Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск, який є власником платформи X, публічно оголосив війну рекламодавцям, які бойкотують його бізнес.

Два роки ми намагалися укласти мир, але тепер це війна, — йдеться в його офіційній заяві. Поширити

We tried peace for 2 years, now it is war https://t.co/elgT62uDtF — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2024

Як уже згадувалося раніше, компанії почали масово відмовлятися від корпоративної реклами на X після скандалу, який розгорівся у 2023 році.

Ще тоді організація Media Matters звернула увагу на те, що реклама брендів з’являється на платформі біля пронацистського контенту.