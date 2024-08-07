Это война. Илон Маск свирепствует из-за бойкота его платформы

У платформы X (ранее Twitter – ред.) начались серьезные проблемы на фоне бойкота со стороны рекламодателей. Команда Илона Маска прибегает к неожиданным шагам.

X судится с рекламодателями

С заявлением на этот счет уже выступила CEO компании Линда Яккарино.

По ее словам, X уже подала антимонопольный иск против Глобального альянса за ответственные медиа (GARM), Всемирной федерации рекламодателей (WFA) и членов GARM — CVS Health, Mars, Orsted и Unilever.

Кроме того, Яккарино назвала это решение "нелегким" и обвинила указанные организации в "незаконном поведении", из-за которого платформа Х якобы понесла миллиардный ущерб.

К иску команду Илона Маска подтолкнула отчет юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

В нем указано, что в ходе расследования удалось выявить доказательства незаконного бойкота многих компаний, в том числе и X.

Линда Яккарино обращает внимание на то, что GARM и его члены непосредственно организовывали бойкоты и использовали другие косвенные тактики для лишения монетизации нежелательных платформ.

Как эту ситуацию комментирует Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск, который владеет платформой X, публично объявил войну рекламодателям, которые бойкотируют его бизнес.

Два года мы пытались заключить мир, но теперь это война, — сказано в его официальном заявлении. Поделиться

We tried peace for 2 years, now it is war https://t.co/elgT62uDtF — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2024

Как уже упоминалось ранее, компании начали массово отказываться от корпоративной рекламы на X после разгоревшегося в 2023 году скандала.

Еще тогда организация Media Matters обратила внимание на то, что реклама брендов появляется на платформе возле пронацистского контента.