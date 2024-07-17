Маск релоцирует штаб-квартиры SpaceX и X в Техас. Причина всех удивила

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что переносит штаб-квартиры еще двух своих компаний – социальной сети X и космической компании SpaceX – из Калифорнии в Техас, назвав новый закон о гендерной идентичности "последней каплей".

Илон Маск переносит штаб-квартиры компаний X и SpaceX в Техас

По словам Маска, он осуждает новый закон Калифорнии, запрещающий школьным округам требовать от учителей сообщать родителям, когда ребенок изменяет гендерную идентичность или сексуальную ориентацию.

Этот закон и многие предшествовавшие ему бьют по семьям, так и по компании, — написал в соцсети Х Маск, у которого есть дочь-трансгендер. Поделиться

Самый богатый человек в мире Маск еще в 2021 году сменил место жительства на Техас, где подоходный налог штата с физических лиц не взимается.

Генеральный директор SpaceX и Tesla в последние годы стал откровенно высказываться о политике и часто критикует администрацию Байдена и позицию демократов по таким вопросам, как права трансгендеров и иммиграция.

Избиратели Калифорнии исторически поддерживают кандидатов от Демократической партии, в то время как Техас считается надежным оплотом республиканцев.

Маск заявил, что головной офис SpaceX переедет в существующее помещение в Бока-Чика, штат Техас, тогда как X переедет в Остин. Но в какой степени рабочие места или мощности в Калифорнии будут перенесены в Техас, пока не уточнены.

Илон Маск вложил значительную сумму в предвыборную кампанию Дональда Трампа

Миллиардер Илон Маск сделал пожертвование фонда America PAC, поддерживающего Дональда Трампа в предвыборной кампании.

Владелец компаний SpaceX, Tesla и X Илон Маск сделал пожертвование организации, занимающейся продвижением предвыборной кампании Дональда Трампа.

Маск перечислил деньги "Комитету политического действия" - группе, которая действует "за кулисами" для того, чтобы увеличить шансы на победу республиканца в ключевых для выборов штатах США.

Сумму, которую пожертвовал Илон Маск на предвыборную кампанию Трампа, можно будет узнать 15 июля, когда комитет обнародует данные спонсоров.

Напомним, что ранее Илон Маск заявил, что не будет финансировать предвыборные кампании ни Трампа, ни Байдена на выборах.