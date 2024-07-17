Маск релокує штаб-квартири SpaceX та X до Техасу. Причина всіх здивувала

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що переносить штаб-квартири ще двох своїх компаній - соціальної мережі X і космічної компанії SpaceX - з Каліфорнії до Техасу, назвавши новий закон про гендерну ідентичність "останньою краплею".

Ілон Маск переносить штаб-квартири компаній X та SpaceX до Техасу

За словами Маска, він засуджує новий закон Каліфорнії, який забороняє шкільним округам вимагати від вчителів повідомляти батьків, коли дитина змінює гендерну ідентичність або сексуальну орієнтацію.

Цей закон і багато інших, які передували йому, б’ють по сім’ях, так і по компанії, — написав у соцмережі Х Маск, у якого є дочка-трансгендер. Поширити

Найбагатша людина у світі Маск ще 2021 року змінив місце проживання на Техас, де прибутковий податок штату з фізичних осіб не стягується.

Генеральний директор SpaceX і Tesla в останні роки став відверто висловлюватися про політику і часто критикує адміністрацію Байдена і позицію демократів з таких питань, як права трансгендерів та імміграція.

Виборці Каліфорнії історично підтримують кандидатів від Демократичної партії, тоді як Техас вважається надійним оплотом республіканців.

Маск заявив, що головний офіс SpaceX переїде до існуючого приміщення в Бока-Чіка, штат Техас, тоді як X переїде до Остіна. Але в якій мірі робочі місця або потужності в Каліфорнії будуть перенесені до Техасу, поки не уточнено.

Ілон Маск вклав значну суму у передвиборчу кампанію Дональда Трампа

Мільярдер Ілон Маск зробив пожертву фонду America PAC, який підтримує Дональда Трампа у передвиборчій кампанії.

Власник компаній SpaceX, Tesla та X Ілон Маск зробив пожертву організації, яка займається просуванням передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Маск перерахував гроші "Комітету політичної дії" — групі, яка діє "за лаштунками" для того, щоб збільшити шанси на перемогу республіканця у ключових для виборів штатах США.

Суму, яку пожертував Ілон Маск на передвиборчу кампанію Трампа, можна буде дізнатися 15 липня, коли комітет оприлюднить дані про спонсорів.

Зазначимо, що раніше Ілон Маск заявив, що не фінансуватиме передвиборчі кампанії ані Трампа, ані Байдена на виборах.