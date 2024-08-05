Компания Neuralink Маска вживила чип в мозг второго пациента
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Компания Neuralink Маска вживила чип в мозг второго пациента

Компания Neuralink Маска вживила чип в мозг второго пациента
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Источник:  Reuters

Компания Neuralink миллиардера Илона Маска успешно провела вживление своего чипа в мозг второго пациента.

Главные тезисы

 

  • В мозгу второго пациента работают 400 электродов имплантата, несмотря на то, что чип компании имеет 1024 электрода.
  • Neuralink разрабатывает технологию вживления нитей в мозг с целью помочь парализованным людям работать с компьютерами силой мысли, а в будущем общаться телепатически и скачивать иностранные языки.
  • Компания успешно вжила чип в мозг свиньи, обезьяны, а также первого пациента, который ощутил способность двигать курсор на экране силой мысли для игры в компьютерные шахматы.

Что известно о второй операции Neuralink

Как отмечается, Маск не раскрывал много подробностей по поводу второго участника эксперимента.

Пока известно, что он, как и первый, также имел травму спинного мозга . Миллиардер рассказал, что 400 электродов имплантата в мозгу второго пациента работают. В то же время на сайте Neuralink отмечается, что чип имеет 1024 электрода.

Не хочу сглазить, но, кажется, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Здесь много сигнала, много электродов. Он работает очень хорошо, — заявил Маск во время одного из подкастов.

Также миллиардер ожидает, что до конца года Neuralink вживит чипы еще восьми пациентам.

Что известно об имплантах в мозг человека компании Neuralink

Neuralink впервые представила технологию вживления в мозг считывающих информацию нитей летом 2019 года.

Целью разработки является имплантация «нитей» парализованным людям, что позволит им работать с компьютерами и телефонами «силой мысли».

Маск рассчитывает, что импланты в будущем помогут людям общаться телепатически и скачивать иностранные языки.

В августе 2020 года Neuralink успешно имплантировала чип свиньи, подключив ее мозг к компьютеру. В феврале 2021 года компания успешно вживила нейроимплант в мозг обезьяны и даже научила ее играть в видеоигру.

В марте Neuralink показал видео с первым пациентом, которому имплантировали мозговой чип. В ролике мужчина силой мысли двигает курсор на экране, чтобы играть в компьютерные шахматы.

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