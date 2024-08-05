Компания Neuralink Маска вживила чип в мозг второго пациента

Что известно о второй операции Neuralink

Как отмечается, Маск не раскрывал много подробностей по поводу второго участника эксперимента.

Пока известно, что он, как и первый, также имел травму спинного мозга . Миллиардер рассказал, что 400 электродов имплантата в мозгу второго пациента работают. В то же время на сайте Neuralink отмечается, что чип имеет 1024 электрода.

Не хочу сглазить, но, кажется, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Здесь много сигнала, много электродов. Он работает очень хорошо, — заявил Маск во время одного из подкастов. Поделиться

Также миллиардер ожидает, что до конца года Neuralink вживит чипы еще восьми пациентам.

Что известно об имплантах в мозг человека компании Neuralink

Neuralink впервые представила технологию вживления в мозг считывающих информацию нитей летом 2019 года.

Целью разработки является имплантация «нитей» парализованным людям, что позволит им работать с компьютерами и телефонами «силой мысли».

Маск рассчитывает, что импланты в будущем помогут людям общаться телепатически и скачивать иностранные языки.

В августе 2020 года Neuralink успешно имплантировала чип свиньи, подключив ее мозг к компьютеру. В феврале 2021 года компания успешно вживила нейроимплант в мозг обезьяны и даже научила ее играть в видеоигру.