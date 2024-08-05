Компания Neuralink Маска вживила чип в мозг второго пациента

Компания Neuralink миллиардера Илона Маска успешно провела вживление своего чипа в мозг второго пациента.
Главные тезисы
- В мозгу второго пациента работают 400 электродов имплантата, несмотря на то, что чип компании имеет 1024 электрода.
- Neuralink разрабатывает технологию вживления нитей в мозг с целью помочь парализованным людям работать с компьютерами силой мысли, а в будущем общаться телепатически и скачивать иностранные языки.
- Компания успешно вжила чип в мозг свиньи, обезьяны, а также первого пациента, который ощутил способность двигать курсор на экране силой мысли для игры в компьютерные шахматы.
Что известно о второй операции Neuralink
Как отмечается, Маск не раскрывал много подробностей по поводу второго участника эксперимента.
Пока известно, что он, как и первый, также имел травму спинного мозга . Миллиардер рассказал, что 400 электродов имплантата в мозгу второго пациента работают. В то же время на сайте Neuralink отмечается, что чип имеет 1024 электрода.
Также миллиардер ожидает, что до конца года Neuralink вживит чипы еще восьми пациентам.
Что известно об имплантах в мозг человека компании Neuralink
Neuralink впервые представила технологию вживления в мозг считывающих информацию нитей летом 2019 года.
Целью разработки является имплантация «нитей» парализованным людям, что позволит им работать с компьютерами и телефонами «силой мысли».
Маск рассчитывает, что импланты в будущем помогут людям общаться телепатически и скачивать иностранные языки.
В августе 2020 года Neuralink успешно имплантировала чип свиньи, подключив ее мозг к компьютеру. В феврале 2021 года компания успешно вживила нейроимплант в мозг обезьяны и даже научила ее играть в видеоигру.
В марте Neuralink показал видео с первым пациентом, которому имплантировали мозговой чип. В ролике мужчина силой мысли двигает курсор на экране, чтобы играть в компьютерные шахматы.
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