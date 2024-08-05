Компанія Neuralink Маска вживила чіп у мозок другого пацієнта

Компанія Neuralink мільярдера Ілона Маска успішно провела вживлення свого чіпа у мозок другого пацієнта.

Що відомо про другу операцію Neuralink

Як зазначається, Маск не розкривав багато подробиць щодо другого учасника експерименту.

Наразі відомо, що він, як й перший, також мав травму спинного мозку. Мільярдер розповів, що 400 електродів імплантату в мозку другого пацієнта працюють. Водночас на сайті Neuralink зазначається, що чіп має 1024 електроди.

Не хочу наврочити, але, здається, з другим імплантатом все пройшло надзвичайно добре. Тут багато сигналу, багато електродів. Він працює дуже добре, — заявив Маск під час одного з подкастів. Поширити

Також мільярдер очікує, що до кінця року Neuralink вживить чіпи ще восьми пацієнтам.

Що відомо про імпланти в мозок людини компанії Neuralink

Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, влітку 2019 року.

Мета розробки — імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки».

Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям спілкуватися телепатично і завантажувати іноземні мови.

У серпні 2020 року Neuralink успішно імплантувала чип свині, підключивши її мозок до компʼютера. У лютому 2021 року компанія успішно вживила нейроімплант у мозок мавпи і навіть навчила її грати у відеогру.