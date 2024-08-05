Компанія Neuralink Маска вживила чіп у мозок другого пацієнта

Компанія Neuralink мільярдера Ілона Маска успішно провела вживлення свого чіпа у мозок другого пацієнта.
Головні тези:
- Маск розповів, що електроди чіпу в мозку другого пацієнта працюють, хоча на сайті Neuralink зазначено більшу кількість електродів.
- Компанія сподівається вжити чіпи Neuralink ще восьми пацієнтам до кінця року.
- Neuralink розробляє технологію імплантування нейроімплантів з метою допомогти людям спілкуватися телепатично та використовувати “силу думки” у взаємодії з технологіями.
- Компанія вже демонструвала успішні результати тестувань імплантів у свині, мавпи та людини, рухаючи курсором на екрані за допомогою думки або навчаючи грати відеоігри.
Що відомо про другу операцію Neuralink
Як зазначається, Маск не розкривав багато подробиць щодо другого учасника експерименту.
Наразі відомо, що він, як й перший, також мав травму спинного мозку. Мільярдер розповів, що 400 електродів імплантату в мозку другого пацієнта працюють. Водночас на сайті Neuralink зазначається, що чіп має 1024 електроди.
Також мільярдер очікує, що до кінця року Neuralink вживить чіпи ще восьми пацієнтам.
Що відомо про імпланти в мозок людини компанії Neuralink
Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, влітку 2019 року.
Мета розробки — імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки».
Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям спілкуватися телепатично і завантажувати іноземні мови.
У серпні 2020 року Neuralink успішно імплантувала чип свині, підключивши її мозок до компʼютера. У лютому 2021 року компанія успішно вживила нейроімплант у мозок мавпи і навіть навчила її грати у відеогру.
У березні Neuralink показав відео із першим пацієнтом, якому імплантували мозковий чип. У ролику чоловік силою думки рухає курсор на екрані, щоб грати в комп’ютерні шахи.
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