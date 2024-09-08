Гендиректор SpaseX Ілон Маск заявив, що висадка перших людей на Марсі може бути проведена у продовж найближчих 4 років.

Що відомо про підготовку SpaseX до відправки людей на Марс

Маск заявив, що SpaseX вже через 2 роки дасть старт запуску перших безпілотних кораблів Starship на Марс після появи наступного вікна для перевезення із Землі на Червону планету.

Вони будуть без екіпажу, щоб перевірити надійність посадки на Марс, — зазначає гендиректор SpaseX. Поширити

За його словами, у разі успішних польотів цих кораблів, його компанія запустить перші польоти на Марс вже через 4 роки.

Після цього кількість рейсів зростатиме в геометричній прогресії, і ми збудуємо самодостатнє місто приблизно за 20 років, — переконаний Маск. Поширити

Запуск космічного корабля Starship

Що відомо про успіхи останніх запусків кораблів Starship

У квітні цього року Маск вже заявляв, що приземлення першого космічного корабля на Марсі може відбутись упродовж найближчих 5 років.

Він зазначив, що висадка перших людей на Марсі може відбутись вже протягом найближчих 7 років.

У червні ракета Starship здійснила успішне гіперзвукове повернення з космосу і здійснила проривну демонстрацію посадки в Індійському океані, закінчивши повний випробувальний політ навколо землі з четвертої спроби.

Маск розраховує, що Starship допоможе йому досягти своєї мети, а саме — створити великий багатоцільовий космічний корабель наступного покоління, який здатний відправляти людей і вантажі на Місяць вже в цьому десятилітті, і в кінцевому підсумку — здійснити політ на Марс.