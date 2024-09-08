Гендиректор SpaseX Ілон Маск заявив, що висадка перших людей на Марсі може бути проведена у продовж найближчих 4 років.
Головні тези:
- SpaceX готується висадити перших людей на Марс вже протягом найближчих 4 років за словами Ілона Маска.
- Плани SpaceX включають запуск перших безпілотних кораблів Starship на Марс уже через 2 роки для перевірки технології посадки.
- Ілон Маск сподівається на побудову самодостатнього міста на Марсі через 20 років після відправки перших екіпажів.
- Успішні запуски космічних кораблів Starship свідчать про потенціал SpaceX у висадці людей на Марс.
- Мета SpaceX - створити багатоцільовий космічний корабель для відправлення людей на Місяць та досягнення польоту на Марс.
Що відомо про підготовку SpaseX до відправки людей на Марс
Маск заявив, що SpaseX вже через 2 роки дасть старт запуску перших безпілотних кораблів Starship на Марс після появи наступного вікна для перевезення із Землі на Червону планету.
За його словами, у разі успішних польотів цих кораблів, його компанія запустить перші польоти на Марс вже через 4 роки.
Що відомо про успіхи останніх запусків кораблів Starship
У квітні цього року Маск вже заявляв, що приземлення першого космічного корабля на Марсі може відбутись упродовж найближчих 5 років.
Він зазначив, що висадка перших людей на Марсі може відбутись вже протягом найближчих 7 років.
У червні ракета Starship здійснила успішне гіперзвукове повернення з космосу і здійснила проривну демонстрацію посадки в Індійському океані, закінчивши повний випробувальний політ навколо землі з четвертої спроби.
Маск розраховує, що Starship допоможе йому досягти своєї мети, а саме — створити великий багатоцільовий космічний корабель наступного покоління, який здатний відправляти людей і вантажі на Місяць вже в цьому десятилітті, і в кінцевому підсумку — здійснити політ на Марс.
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