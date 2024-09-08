Илон Маск заявил о вероятности высадки первых людей на Марс уже через 4 года
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Илон Маск заявил о вероятности высадки первых людей на Марс уже через 4 года

Илон Маск
Читати українською
Источник:  Reuters

Гендиректор SpaseX Илон Маск заявил, что высадка первых людей на Марсе может быть произведена в течение ближайших 4 лет.

Главные тезисы

  • Илон Маск заявил о возможности высадки первых людей на Марс уже через 4 года.
  • SpaceX готовится отправить первые беспилотные корабли Starship на Марс для проверки технологии посадки.
  • Планы SpaceX включают создание самодостаточного города на Марсе спустя 20 лет после отправки первых экипажей.
  • Успешные запуски космических кораблей Starship свидетельствуют о потенциале SpaceX в высадке людей на Марс.
  • Илон Маск планирует отправлять людей на Марс уже через 4 года, осуществляя свою цель создания многоцелевого космического корабля.

Что известно о подготовке SpaseX к отправке людей на Марс

Маск заявил, что SpaseX уже через 2 года даст старт запуску первых беспилотных кораблей Starship на Марс после появления следующего окна для перевозки с Земли на Красную планету.

Они будут без экипажа, чтобы проверить надежность посадки на Марс, отмечает гендиректор SpaseX.

По его словам, в случае успешных полетов этих кораблей его компания запустит первые полеты на Марс уже через 4 года.

После этого количество рейсов будет расти в геометрической прогрессии, и мы построим самодостаточный город примерно через 20 лет, убежден Маск.

Илон Маск уже через 4 года планирует начать отправлять людей на Марс.
Запуск космического корабля Starship

Что известно об успехах последних запусков кораблей Starship

В апреле этого года Маск уже заявлял, что приземление первого космического корабля на Марсе может произойти в ближайшие пять лет.

Он отметил, что высадка первых людей на Марсе может произойти уже в ближайшие 7 лет.

В июне ракета Starship совершила успешное гиперзвуковое возвращение из космоса и совершила прорывную демонстрацию посадки в Индийском океане, закончив полный испытательный полет вокруг земли с четвертой попытки.

Маск рассчитывает, что Starship поможет ему достичь своей цели, а именно — создать большой многоцелевой космический корабль следующего поколения, способный отправлять людей и грузы на Луну уже в этом десятилетии, и в конечном итоге — совершить полет на Марс.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Бывшая жена Маска назвала ключевые стратегии успешных людей
Илон Маск
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Маск релоцирует штаб-квартиры SpaceX и X в Техас. Причина всех удивила
Илон Маск
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Это война. Илон Маск свирепствует из-за бойкота его платформы
Илон Маск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?