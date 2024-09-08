Гендиректор SpaseX Илон Маск заявил, что высадка первых людей на Марсе может быть произведена в течение ближайших 4 лет.
Главные тезисы
- Илон Маск заявил о возможности высадки первых людей на Марс уже через 4 года.
- SpaceX готовится отправить первые беспилотные корабли Starship на Марс для проверки технологии посадки.
- Планы SpaceX включают создание самодостаточного города на Марсе спустя 20 лет после отправки первых экипажей.
- Успешные запуски космических кораблей Starship свидетельствуют о потенциале SpaceX в высадке людей на Марс.
- Илон Маск планирует отправлять людей на Марс уже через 4 года, осуществляя свою цель создания многоцелевого космического корабля.
Что известно о подготовке SpaseX к отправке людей на Марс
Маск заявил, что SpaseX уже через 2 года даст старт запуску первых беспилотных кораблей Starship на Марс после появления следующего окна для перевозки с Земли на Красную планету.
По его словам, в случае успешных полетов этих кораблей его компания запустит первые полеты на Марс уже через 4 года.
Что известно об успехах последних запусков кораблей Starship
В апреле этого года Маск уже заявлял, что приземление первого космического корабля на Марсе может произойти в ближайшие пять лет.
Он отметил, что высадка первых людей на Марсе может произойти уже в ближайшие 7 лет.
В июне ракета Starship совершила успешное гиперзвуковое возвращение из космоса и совершила прорывную демонстрацию посадки в Индийском океане, закончив полный испытательный полет вокруг земли с четвертой попытки.
Маск рассчитывает, что Starship поможет ему достичь своей цели, а именно — создать большой многоцелевой космический корабль следующего поколения, способный отправлять людей и грузы на Луну уже в этом десятилетии, и в конечном итоге — совершить полет на Марс.
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