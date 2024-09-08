Гендиректор SpaseX Илон Маск заявил, что высадка первых людей на Марсе может быть произведена в течение ближайших 4 лет.

Что известно о подготовке SpaseX к отправке людей на Марс

Маск заявил, что SpaseX уже через 2 года даст старт запуску первых беспилотных кораблей Starship на Марс после появления следующего окна для перевозки с Земли на Красную планету.

Они будут без экипажа, чтобы проверить надежность посадки на Марс, отмечает гендиректор SpaseX. Поделиться

По его словам, в случае успешных полетов этих кораблей его компания запустит первые полеты на Марс уже через 4 года.

После этого количество рейсов будет расти в геометрической прогрессии, и мы построим самодостаточный город примерно через 20 лет, убежден Маск. Поделиться

Запуск космического корабля Starship

Что известно об успехах последних запусков кораблей Starship

В апреле этого года Маск уже заявлял, что приземление первого космического корабля на Марсе может произойти в ближайшие пять лет.

Он отметил, что высадка первых людей на Марсе может произойти уже в ближайшие 7 лет.

В июне ракета Starship совершила успешное гиперзвуковое возвращение из космоса и совершила прорывную демонстрацию посадки в Индийском океане, закончив полный испытательный полет вокруг земли с четвертой попытки.

Маск рассчитывает, что Starship поможет ему достичь своей цели, а именно — создать большой многоцелевой космический корабль следующего поколения, способный отправлять людей и грузы на Луну уже в этом десятилетии, и в конечном итоге — совершить полет на Марс.