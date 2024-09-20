"Хіба так робиться?". Кадиров лютує через неочікуване рішення Ілона Маска

Ставленик диктатора Путіна у Чечні Рамзан Кадиров накинувся зі звинуваченнями на відомого мільярдера та генерального директора Tesla Ілона Маска. Воєнний злочинець стверджує, що бізнесмен дистанційно вимкнув його автомобіль Tesla Cybertruck.

Кадиров з претензіями звернувся до Маска

За словами нелегітимного очільника Чечні, його автомобіль, який "чудово" проявив себе в у війні проти України, був дистанційно відключений компанією Tesla.

Окрім того, Рамзан Кадиров поскаржився, що після цього “залізного коня” довелося відбуксирувати з лінії фронту.

Що важливо розуміти, жодних підтверджень використання автомобілів Cybertruck на полі бою в Україні немає.

Негарно вчинив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено відключає їх. Ви, напевно, пам'ятаєте його подарунок — Кібертрак, який ми оснастили кулеметом і відправили на війну… Так от, нещодавно Маск віддалено відключив кібертрак. Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня. Ну як так, Ілоне? Хіба так робить? — публічно бідкається Рамзан Кадиров. Поширити

Що цікаво, також згодом поплічник Путіна оприлюднив нове відео, на якому показав, як декілька Tesla Cybertruck, обладнані кулеметами, разом з окупантам на цих авто рухаються лісовими дорогами, нібито тимчасово окупованими територіями України.

Як ситуацію з Кадировим коментує сам Ілон Маск

Ще місяць тому американський мільярдер Ілон Маск заперечив, що подарував нелегітимному очільнику Чечні Рамзану Кадирову кібертрак "Тесла".

Бізнесмен відповів на допис американського письменника, професора та політичного оглядача Сета Абрамсона у мережі Х.

Останній опублікував відео з Кадировим у кібертраку, на якому встановлений кулемет і зазначив, що він "заплутався".

Я заплутався. Військова академія США у Вест-Пойнті щойно запрошувала Ілона Маска в якості спікера, в той час як Маск надає готові до військового використання транспортні засоби ворогам Америки, що потрапили під санкції? Чому це не найбільша історія в Америці сьогодні? Чому Вест-Пойнт няньчиться з людиною, яка відкрито працює проти США? — написав Абрамсон і позначив у цьому пості Маска. Поширити

Засновник "Тесла" відповів на докори письменника у вкрай різкій манері.