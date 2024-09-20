"Хіба так робиться?". Кадиров лютує через неочікуване рішення Ілона Маска

Ставленик диктатора Путіна у Чечні Рамзан Кадиров накинувся зі звинуваченнями на відомого мільярдера та генерального директора Tesla Ілона Маска. Воєнний злочинець стверджує, що бізнесмен дистанційно вимкнув його автомобіль Tesla Cybertruck.
Головні тези:
- Рамзан Кадиров звинувачує Ілона Маска у вимкненні його автомобіля Tesla Cybertruck, який нібито використовувався у війни проти України.
- Ілон Маск заперечує надання кібертраку Рамзану Кадирову та висловив здивування обвинуваченням у підтримці ворогів Америки.
- Ситуація виявилася скандальною через публічне обговорення і реакцію обох сторін на звинувачення та коментарі.
Кадиров з претензіями звернувся до Маска
За словами нелегітимного очільника Чечні, його автомобіль, який "чудово" проявив себе в у війні проти України, був дистанційно відключений компанією Tesla.
Окрім того, Рамзан Кадиров поскаржився, що після цього “залізного коня” довелося відбуксирувати з лінії фронту.
Що важливо розуміти, жодних підтверджень використання автомобілів Cybertruck на полі бою в Україні немає.
Що цікаво, також згодом поплічник Путіна оприлюднив нове відео, на якому показав, як декілька Tesla Cybertruck, обладнані кулеметами, разом з окупантам на цих авто рухаються лісовими дорогами, нібито тимчасово окупованими територіями України.
Як ситуацію з Кадировим коментує сам Ілон Маск
Ще місяць тому американський мільярдер Ілон Маск заперечив, що подарував нелегітимному очільнику Чечні Рамзану Кадирову кібертрак "Тесла".
Бізнесмен відповів на допис американського письменника, професора та політичного оглядача Сета Абрамсона у мережі Х.
Останній опублікував відео з Кадировим у кібертраку, на якому встановлений кулемет і зазначив, що він "заплутався".
Засновник "Тесла" відповів на докори письменника у вкрай різкій манері.
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