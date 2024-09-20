Ордер на арест Путина. ЕС выдвинул жесткое требование членам блока и союзникам

Официальный Брюссель требует, чтобы все страны, ратифицировавшие Римский устав, выполняли свои обязательства, в частности, касательно ареста российского диктатора Владимира Путина на основе ордера, выданного Международным уголовным судом.
Главные тезисы
- ЕС требует арестовать Владимира Путина на основе ордеров Международного уголовного суда.
- Россия похищает украинских детей с целью перевоспитать их под влиянием российской пропаганды.
- Европейский Союз призывает Россию и Беларусь обеспечить возвращение похищенных гражданских лиц в Украину.
Путина в конце концов должны арестовать
Об этом скзано в заявлении представительства Европейского Союза при международных организациях в Вене.
Власти ЕС обращают внимание на шесть ордеров на арест, выданных МКС, в том числе в отношении нелегитимного президента РФ Владимира Путина.
Европейские власти отметили, что крайне обеспокоены судьбой всех украинских детей и других гражданских людей, которых похитила и продолжает похищать страна-агрессорка РФ.
Европейский Союз снова призывает Россию и Беларусь немедленно обеспечить их безопасное возвращение в Украину, — требует у Путина и Лукашенко официальный Брюссель.
Зачем Россия похищает украинских детей
Своим мнением на этот счет поделился старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA.
По его убеждению, Путин приказал своим муртадам перевоспитать похищенных украинских детей в соответствии с нарративами российской пропаганды и лишить украинской идентичности.
Больше о похищении Россией украинских детей можно узнать, просмотрев документальный фильм "Истерзанное детство" от команды Online.UA:
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