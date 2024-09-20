Ордер на арест Путина. ЕС выдвинул жесткое требование членам блока и союзникам

Официальный Брюссель требует, чтобы все страны, ратифицировавшие Римский устав, выполняли свои обязательства, в частности, касательно ареста российского диктатора Владимира Путина на основе ордера, выданного Международным уголовным судом.

Путина в конце концов должны арестовать

Об этом скзано в заявлении представительства Европейского Союза при международных организациях в Вене.

Власти ЕС обращают внимание на шесть ордеров на арест, выданных МКС, в том числе в отношении нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Мы напоминаем о шести ордера на арест, выданных Международным уголовным судом, в частности против президента Путина за военное преступление незаконной депортации и перемещение украинских детей. Все государства, ратифицировавшие Римский устав, обязаны выполнять эти ордера, — отмечает официальный Брюссель. Поделиться

Европейские власти отметили, что крайне обеспокоены судьбой всех украинских детей и других гражданских людей, которых похитила и продолжает похищать страна-агрессорка РФ.

Европейский Союз снова призывает Россию и Беларусь немедленно обеспечить их безопасное возвращение в Украину, — требует у Путина и Лукашенко официальный Брюссель.

Зачем Россия похищает украинских детей

Своим мнением на этот счет поделился старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA.

По его убеждению, Путин приказал своим муртадам перевоспитать похищенных украинских детей в соответствии с нарративами российской пропаганды и лишить украинской идентичности.

Они (россияне — ред.) готовят новую армию, они готовят новое поколение. Их дети в интернатах с утра встают и поют гимн России с герогиевсикими ленточками и свято верят, что они убивают нацистов. Я наполнен местью. Очень наполнен. Я хочу, чтобы каждый украинский ребенок был отомщен, — рассказал “Буйвол”. Поделиться