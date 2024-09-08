Это предательство. Известный российский блогер публично бросил вызов Путину

Известный в России Z-блогер “Тринадцатый” (Егор Гузенко) неожиданно для всех заявил, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин является предателем своей страны и именно из-за него сейчас погибают сотни тысяч россиян.
Главные тезисы
- Российский блогер обвинил Путина и Кремль в гибели сотен тысяч граждан РФ,
- Блогер выступил против политики властей, отмечая необходимость изменений.
- Узнайте все детали заявления Гузенко, спровоцировавшего громкий скандал в РФ.
Еще один приспешник путинского режима выступил против Путина
Российский военкор с более 300 тыс подписчиков записал три видеообращения в своем телеграмм-канале.
Егор Гузенко также пожаловался на то, что официальная Москва убирает неудобных ей людей, сажая по тюрьмам, в частности, Игоря Стрелкова (Гиркина).
Он подчеркнул, что предатели захватили страну, а так говорить ему не страшно, потому что весь народ посадить невозможно.
Что интересно, впоследствии команда блогера удалила записи и опубликовала голосовое сообщение, в котором объяснили эмоциональность Гузенко его «народностью», а также добавила, что он «человек-буря и эмоция».
Что известно о Егоре Гузенко
Он воевал в составе российских окупантов на Донбассе с 2014 года, а также в 2019 в Сирии.
По состоянию на 24 февраля 2024 года был под домашним арестом за то, что выстрелил мужчине в лицо светошумным патроном из аэрозольного пистолета «Пионер».
6 марта 2022 года он срезал электронный браслет, с помощью которого его могла отследить ФСИН, договорился со знакомыми в “ДНР” и сбежал на войну с Украиной.
С тех пор он пытается официально отправиться воевать от Минобороны РФ, но ему в этом отказывают из-за уголовного дела.
Если раньше он воспевал Путина и Кремль, то в последнее время резко изменил свою риторику.
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