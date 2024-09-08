Это предательство. Известный российский блогер публично бросил вызов Путину
Категория
Мир
Дата публикации

Это предательство. Известный российский блогер публично бросил вызов Путину

“Тринадцатый” (Егор Гузенко)
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Источник:  online.ua

Известный в России Z-блогер “Тринадцатый” (Егор Гузенко) неожиданно для всех заявил, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин является предателем своей страны и именно из-за него сейчас погибают сотни тысяч россиян.

Главные тезисы

  • Российский блогер обвинил Путина и Кремль в гибели сотен тысяч граждан РФ,
  • Блогер выступил против политики властей, отмечая необходимость изменений.
  • Узнайте все детали заявления Гузенко, спровоцировавшего громкий скандал в РФ.

Еще один приспешник путинского режима выступил против Путина

Российский военкор с более 300 тыс подписчиков записал три видеообращения в своем телеграмм-канале.

Если бы 10 лет назад один дедушка не обосрался бы, и пошел бы, как говориться, по честному на*уй, а не в тихую 10 лет назад, то всей бы этой ху*ни бы не было, и пацанов бы столько не погибло бы, а теперь вы нас сажаете и убиваете, — заявил он.

Егор Гузенко также пожаловался на то, что официальная Москва убирает неудобных ей людей, сажая по тюрьмам, в частности, Игоря Стрелкова (Гиркина).

Он подчеркнул, что предатели захватили страну, а так говорить ему не страшно, потому что весь народ посадить невозможно.

Что интересно, впоследствии команда блогера удалила записи и опубликовала голосовое сообщение, в котором объяснили эмоциональность Гузенко его «народностью», а также добавила, что он «человек-буря и эмоция».

Давайте будем объективными — кто из нас, сидя на кухне с семьей, не наговорил такого, что может дискредитировать кого-то вообще, — оправдались они.

Что известно о Егоре Гузенко

Он воевал в составе российских окупантов на Донбассе с 2014 года, а также в 2019 в Сирии.

По состоянию на 24 февраля 2024 года был под домашним арестом за то, что выстрелил мужчине в лицо светошумным патроном из аэрозольного пистолета «Пионер».

6 марта 2022 года он срезал электронный браслет, с помощью которого его могла отследить ФСИН, договорился со знакомыми в “ДНР” и сбежал на войну с Украиной.

С тех пор он пытается официально отправиться воевать от Минобороны РФ, но ему в этом отказывают из-за уголовного дела.

Если раньше он воспевал Путина и Кремль, то в последнее время резко изменил свою риторику.

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