Це зрада. Відомий російський блогер публічно кинув виклик Путіну

Відомий у Росії Z-блогер “Тринадцятий” (Єгор Гузенко) неочікувано для всіх заявив, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін є зрадником своєї країни та саме через нього зараз гинуть сотні тисяч росіян.

Ще один посіпака путінського режиму виступив проти Путіна

Російський військкор із понад 300 тис підписників записав три відеозвернення у своєму телеграм-каналі.

Якби 10 років тому один дідусь (Путін — ред.) не об*срався б, і пішов би, як то кажуть, чесно на *уй, а не в тиху 10 років тому, то всієї б цієї ху*ні не було б, і пацанів би стільки не загинуло б, а тепер ви нас саджаєте та вбиваєте… Все, що зараз відбувається, це зрада. Зрадники сидять в Кремлі, — заявив він. Поширити

Єгор Гузенко також поскаржився на те, що офіційна Москва прибирає незручних їй людей, саджаючи по в'язницях, зокрема Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

Він наголосив, що що зрадники захопили країну, а так казати йому не страшно, бо весь народ посадити неможливо.

Що цікаво, згодом команда блогера видалила записи і опублікувала голосове повідомлення, в якому пояснили емоційність Гузенка його «народністю», а також додала, що він «людина-буря та емоція», звернула увагу ASTRA.

Давайте будемо об'єктивними — хто з нас, сидячи на кухні з сім'єю, не наговорив такого, що може дискредитувати когось взагалі, — виправдалися вони. Поширити

Що відомо про Єгора Гузенка

Він воював у складі російських окупантів на Донбасі з 2014 року, а також у 2019 у Сирії.

Станом на 24 лютого 2024 року був під домашнім арештом за те, що вистрілив чоловікові в обличчя світлошумовим патроном з аерозольного пістолета «Піонер».

6 березня 2022 року він зрізав електронний браслет, за допомогою якого його могла відстежити ФСВП, домовився через знайомих у “ДНР”, що приїде до них, та втік на війну з Україною.

З того часу він намагається офіційно вирушити воювати від Міноборони РФ, але йому в цьому відмовляють через кримінальну справу.

Якщо раніше він оспівував Путіна та Кремль, то протягом останнього часу різко змінив свою риторику.