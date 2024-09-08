Це зрада. Відомий російський блогер публічно кинув виклик Путіну

Відомий у Росії Z-блогер “Тринадцятий” (Єгор Гузенко) неочікувано для всіх заявив, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін є зрадником своєї країни та саме через нього зараз гинуть сотні тисяч росіян.
Головні тези:
- Російський блогер звинуватив Путіна та Кремль у зраді.
- Блогер виступив проти політики влади РФ, наголошуючи на необхідності змін.
- Дізнайтеся усі деталі заяви Гузенка, яка спровокувала гучний скандал у РФ.
Ще один посіпака путінського режиму виступив проти Путіна
Російський військкор із понад 300 тис підписників записав три відеозвернення у своєму телеграм-каналі.
Єгор Гузенко також поскаржився на те, що офіційна Москва прибирає незручних їй людей, саджаючи по в'язницях, зокрема Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).
Він наголосив, що що зрадники захопили країну, а так казати йому не страшно, бо весь народ посадити неможливо.
Що цікаво, згодом команда блогера видалила записи і опублікувала голосове повідомлення, в якому пояснили емоційність Гузенка його «народністю», а також додала, що він «людина-буря та емоція», звернула увагу ASTRA.
Що відомо про Єгора Гузенка
Він воював у складі російських окупантів на Донбасі з 2014 року, а також у 2019 у Сирії.
Станом на 24 лютого 2024 року був під домашнім арештом за те, що вистрілив чоловікові в обличчя світлошумовим патроном з аерозольного пістолета «Піонер».
6 березня 2022 року він зрізав електронний браслет, за допомогою якого його могла відстежити ФСВП, домовився через знайомих у “ДНР”, що приїде до них, та втік на війну з Україною.
З того часу він намагається офіційно вирушити воювати від Міноборони РФ, але йому в цьому відмовляють через кримінальну справу.
Якщо раніше він оспівував Путіна та Кремль, то протягом останнього часу різко змінив свою риторику.
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