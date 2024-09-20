Аналитики объяснили новые решения Путина на фоне войны РФ против Украины

Как считает команда американского Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин отдал приказ нарастить производство беспилотников на фоне усилий показать компенсацию социальных и экономических последствий войны в Украине.

Путин знает, что Россия уже ощущает последствия войны против Украины

По словам аналитиков, нелегитимный президент РФ продолжает настаивать на усовершенствовании российских операций с использованием беспилотников в Украине и возможностей производства беспилотников на фоне усилий, направленных на компенсацию социальных и экономических последствий продолжающейся российской войны.

Как уже упоминалось ранее, 19 сентября диктатор провел встречу с Военно-промышленной комиссией России для обсуждения текущих усилий по увеличению производства российских беспилотников.

Что важно понимать, Путин публично признал, что именно дроны являются неотъемлемой частью современной войны и что война России против Украины еще больше подтвердила эту оценку.

Путин заявил, что российские компании поставили российским войскам около 140 000 беспилотников в 2023 году и утверждал, что Россия планирует увеличить производство беспилотников в десять раз (до 1,4 миллиона беспилотников) в 2024 году. Поделиться

Что не так с российскими беспилотниками

Российский диктатор продолжает утверждать, что частные беспилотники не "уступают" беспилотникам, произведенным государственными оборонными компаниями.

Более того, Путин цинично лжет, что Минобороны РФ тщательно испытывает все модели дронов перед тем, как передать их российским войскам на фронт.

Несмотря на это, недавнее расследование DW выявило доказательства того, что иногда российские захватчики могут испытывать недавно разработанные беспилотники во время ударов по украинскому гражданскому населению, по всей вероятности, чтобы ускорить процесс испытаний.

Кроме того, российские блогеры постоянно жалуются на низкое качество государственных беспилотников.