Як вважає команда американського Інституту вивчення війни, російський диктатор Володимир Путін наказав наростити виробництво безпілотників на тлі зусиль показати компенсацію соціальних та економічних наслідків війни в Україні.

Путін знає, що Росія уже відчуває наслідки війни проти України

За словами аналітиків, нелегітимний президент РФ продовжує наполягати на вдосконаленню російських операцій з використанням безпілотників в Україні та можливостей виробництва безпілотників на тлі зусиль, спрямованих на компенсацію соціальних та економічних наслідків тривалої російської війни.

Як уже згадувалося раніше, 19 вересня диктатор провів зустріч з Військово-промисловою комісією Росії, щоб обговорити поточні зусилля зі збільшення виробництва російських безпілотників.

Що важливо розуміти, Путін публічно визнав, що саме дрони є невід'ємною частиною сучасної війни, і що війна Росії проти України ще більше підтвердила цю оцінку.

Путін заявив, що російські компанії поставили російським військам близько 140 000 безпілотників у 2023 році, і стверджував, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників у десять разів (до 1,4 мільйона безпілотників) у 2024 році. Поширити

Що не так з російськими безпілотниками

Російський диктатор продовжує стверджувати, що приватні безпілотники не "поступаються" безпілотникам, виробленим державними оборонними компаніями.

Ба більше, Путін цинічно бреше, що Міноборони РФ ретельно випробовує всі моделі дронів перед тим, як передати їх російським військам на фронт.

Попри це, нещодавнє розслідування DW виявило докази того, що інколи російські загарбники можуть випробовувати нещодавно розроблені безпілотники під час ударів по українському цивільному населенню, цілком ймовірно, щоб прискорити процес випробувань.

Окрім того, , що російські блогери постійно скаржаться на низьку якість державних безпілотників.