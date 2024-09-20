Ордер на арешт Путіна. ЄС висунув жорстку вимогу членам блоку і союзникам

Офіційний Брюссель вимагає, аби усі країни, які ратифікували Римський статут, виконували свої зобов’язання, зокрема щодо арешту російського диктатора Володимира Путіна на основі ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом.
Головні тези:
- ЄС вимагає арештувати Володимира Путіна на основі ордерів Міжнародного кримінального суду.
- Росія викрадає українських дітей з метою перевиховати їх під впливом російської пропаганди.
- Європейський Союз закликає Росію та Білорусь забезпечити повернення викрадених цивільних осіб в Україну.
Путіна врешті-решт повинні арештувати
Про це йдеться в заяві представництва Європейського Союзу при міжнародних організаціях у Відні.
Влада ЄС звертає увагу на шість ордерів на арешт, які видав МКС, зокрема щодо нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.
Європейська влада зазначила, що вкрай занепокоєна долею всіх українських дітей та інших цивільних людей, яких викрала та досі продовжує викрадати країна-агресорка РФ.
Європейський Союз знову закликає Росію та Білорусь негайно забезпечити їх безпечне повернення в Україну, — вимагає у Путіна та Лукашенка офіційний Брюссель.
Навіщо Росія викрадає українських дітей
Своєю думкою з цього приводу поділився старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA.
На його переконання, Путін наказав своїм посіпакам перевиховати викрадених українських дітей відповідно до наративів російської пропаганди та позбавити української ідентичності.
Більше про викрадення Росією українських дітей можна дізнатися, переглянувши документальну стрічку "Понівечене дитинство" від команди Online.UA:
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