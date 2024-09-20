Ордер на арешт Путіна. ЄС висунув жорстку вимогу членам блоку і союзникам
Категорія
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Ордер на арешт Путіна. ЄС висунув жорстку вимогу членам блоку і союзникам

Євросоюз
Путін
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Офіційний Брюссель вимагає, аби усі країни, які ратифікували Римський статут, виконували свої зобов’язання, зокрема щодо арешту російського диктатора Володимира Путіна на основі ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом.

Головні тези:

  • ЄС вимагає арештувати Володимира Путіна на основі ордерів Міжнародного кримінального суду.
  • Росія викрадає українських дітей з метою перевиховати їх під впливом російської пропаганди.
  • Європейський Союз закликає Росію та Білорусь забезпечити повернення викрадених цивільних осіб в Україну.

Путіна врешті-решт повинні арештувати

Про це йдеться в заяві представництва Європейського Союзу при міжнародних організаціях у Відні.

Влада ЄС звертає увагу на шість ордерів на арешт, які видав МКС, зокрема щодо нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, зокрема проти президента Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави, що ратифікували Римський статут, зобов’язані виконувати ці ордери, — наголошує офіційний Брюссель

Європейська влада зазначила, що вкрай занепокоєна долею всіх українських дітей та інших цивільних людей, яких викрала та досі продовжує викрадати країна-агресорка РФ.

Європейський Союз знову закликає Росію та Білорусь негайно забезпечити їх безпечне повернення в Україну, — вимагає у Путіна та Лукашенка офіційний Брюссель.

Навіщо Росія викрадає українських дітей

Своєю думкою з цього приводу поділився старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA.

На його переконання, Путін наказав своїм посіпакам перевиховати викрадених українських дітей відповідно до наративів російської пропаганди та позбавити української ідентичності.

Вони готують нову армію, готують нове покоління, їхні діти в інтернатах зранку встають і співають гімн Росії з георгіївськими стрічками і свято вірять, що вони вбивають нацистів. Я сповнений помсти. Дуже сповнений. Я хочу, щоб за кожну українську дитину ми помстилися, — розповів “Буйвол”.

Більше про викрадення Росією українських дітей можна дізнатися, переглянувши документальну стрічку "Понівечене дитинство" від команди Online.UA:

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