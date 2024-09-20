Чи буде ЄС примусово повертати українців мобілізаційного віку — відповідь єврокомісарки

Євросоюз не збирається вдаватися до примусового повернення в Україну її громадян-чоловіків мобілізаційного віку, адже це суперечить директиві про тимчасовий захист.

ЄС оголосив своє фінальне рішення

З заявою з цього приводу виступила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Політикиня звернула увагу на те, що офіційний Брюссель не має права застосовувати диференційований підхід до українських громадян, які оформили тимчасовий захист у Європі, на основі їхнього віку, статі та військового обов’язку.

Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист, — наголосила Ілва Йоганссон. Поширити

Журналісти також поцікавилися у неї, чи допоміг би Брюссель Києву повернути українських чоловіків призовного віку з-за кордону.

За словами політикині, нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС, ­– пообіцяла представниця Єврокомісії. Поширити

Що кажуть з цього приводу інші союзники України

Нещодавно шеф європейської дипломатії Радослав Сікорський закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до підтримки українців-чоловіків мобілізаційного віку.

Останній переконаний у тому, що їх потрібно заохочувати повертатися в Україну для захисту своєї батьківщини.

Глава українського дипломатичного відомства Андрій Сибіга уже публічно підтримав цю ідею польського колеги.