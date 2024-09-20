Чи буде ЄС примусово повертати українців мобілізаційного віку — відповідь єврокомісарки

Євросоюз не збирається вдаватися до примусового повернення в Україну її громадян-чоловіків мобілізаційного віку, адже це суперечить директиві про тимчасовий захист.
Головні тези:
- Євросоюз відмовляється від примусового повернення українців-чоловіків мобілізаційного віку до України.
- Однак ЄС готовий підтримати тих, хто хоче повернутися в Україну для захисту своєї батьківщини.
- Європейські політики, зокрема шеф європейської дипломатії Радослав Сікорський, закликають заохочувати українців-чоловіків мобілізаційного віку повертатися додому.
ЄС оголосив своє фінальне рішення
З заявою з цього приводу виступила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.
Політикиня звернула увагу на те, що офіційний Брюссель не має права застосовувати диференційований підхід до українських громадян, які оформили тимчасовий захист у Європі, на основі їхнього віку, статі та військового обов’язку.
Журналісти також поцікавилися у неї, чи допоміг би Брюссель Києву повернути українських чоловіків призовного віку з-за кордону.
За словами політикині, нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.
Що кажуть з цього приводу інші союзники України
Нещодавно шеф європейської дипломатії Радослав Сікорський закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до підтримки українців-чоловіків мобілізаційного віку.
Останній переконаний у тому, що їх потрібно заохочувати повертатися в Україну для захисту своєї батьківщини.
Глава українського дипломатичного відомства Андрій Сибіга уже публічно підтримав цю ідею польського колеги.
Очільник МЗС Естонії у коментарях на цю тему казав, що Таллінн співпрацює з українським урядом і "перевіряє, що говорить про це міжнародне право і як ми можемо діяти", але що Україна ставить на добровільне повернення чоловіків.
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