Чи буде ЄС примусово повертати українців мобілізаційного віку — відповідь єврокомісарки
Категорія
Світ
Дата публікації

Чи буде ЄС примусово повертати українців мобілізаційного віку — відповідь єврокомісарки

Ілва Йоганссон
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Джерело:  Радіо Свобода

Євросоюз не збирається вдаватися до примусового повернення в Україну її громадян-чоловіків мобілізаційного віку, адже це суперечить директиві про тимчасовий захист.

Головні тези:

  • Євросоюз відмовляється від примусового повернення українців-чоловіків мобілізаційного віку до України.
  • Однак ЄС готовий підтримати тих, хто хоче повернутися в Україну для захисту своєї батьківщини.
  • Європейські політики, зокрема шеф європейської дипломатії Радослав Сікорський, закликають заохочувати українців-чоловіків мобілізаційного віку повертатися додому.

ЄС оголосив своє фінальне рішення

З заявою з цього приводу виступила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Політикиня звернула увагу на те, що офіційний Брюссель не має права застосовувати диференційований підхід до українських громадян, які оформили тимчасовий захист у Європі, на основі їхнього віку, статі та військового обов’язку.

Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист, — наголосила Ілва Йоганссон.

Журналісти також поцікавилися у неї, чи допоміг би Брюссель Києву повернути українських чоловіків призовного віку з-за кордону.

За словами політикині, нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС, ­– пообіцяла представниця Єврокомісії.

Що кажуть з цього приводу інші союзники України

Нещодавно шеф європейської дипломатії Радослав Сікорський закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до підтримки українців-чоловіків мобілізаційного віку.

Останній переконаний у тому, що їх потрібно заохочувати повертатися в Україну для захисту своєї батьківщини.

Глава українського дипломатичного відомства Андрій Сибіга уже публічно підтримав цю ідею польського колеги.

Очільник МЗС Естонії у коментарях на цю тему казав, що Таллінн співпрацює з українським урядом і "перевіряє, що говорить про це міжнародне право і як ми можемо діяти", але що Україна ставить на добровільне повернення чоловіків.

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