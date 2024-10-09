В Україні від мобілізації звільнили чоловіків віком до 25 років — деталі

Рада схвалила законопроєкт, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Підтримали законопроєкт 311 депутатів.

Українців до 25 років звільнять від мобілізації

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, цей законопроєкт забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус «обмежено придатних».

Тих, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, дозволяє звільнити в запас.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення мобілізація охоплювала військовозобов'язаних чоловіків віком від 27 до 60 років, а призовники від 18 до 27 років могли долучитися до служби добровільно. У квітні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє мобілізацію з 25 років.

Чоловіки віком від 18 до 25 років залишаються в статусі призовників, однак деякі з них все одно підлягають мобілізації. Зокрема, це стосується тих, хто:

пройшов строкову службу;

закінчив військовий навчальний заклад або військову кафедру, здобувши відповідну спеціальність;

визнаний військово-лікарською комісією непридатним до служби у мирний час, але придатним у воєнний.

Навесні набув чинності закон, який скасував статус "обмежено придатний". Через це українці, які мали цей статус, автоматично стали військовозобов'язаними, навіть якщо їм менш як 25 років.

Рада скасувала мобілізацію неповнорідним родичам загиблих на війні військових

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №11391. Він передбачає відстрочку від служби в армії тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти на фронті.

Закон повертає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, після нещодавніх змін закон прописував можливість відстрочки лише для повнорідних братів та сестер, а тепер йдеться і про неповнорідних (братів та сестер, які мають спільними лише одного з батьків).