Когда война закончится. В США разворачивается новая дискуссия касательно Украины
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Политика
Дата публикации

Когда война закончится. В США разворачивается новая дискуссия касательно Украины

НАТО и Украина
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Источник:  The New York Times

Известный американский политик и бывший посол США в Украине Уильям Тейлор призывает Штаты и других членов НАТО пригласить Украину в Альянс, когда война наконец-то закончится.

Главные тезисы

  • Членство Украины в НАТО может спасти Европу от большой войны.
  • Дипломат подчеркивает необходимость давления международного сообщества на Россию.
  • Анализируя Бухарестский саммит НАТО в 2008 году, Тейлор указывает на упущенные возможности.

В США немало сторонников интеграции Украины в НАТО

Уильям Тейлор обращает внимание на то, что украинский народ стремится к справедливому и устойчивому миру.

Однако, как отмечает дипломат, это невозможно претворить в жизнь, если Украина не вступит в Альянс.

Когда война закончится, Украина должна стать членом НАТО. А завершение конфликта произойдет либо вследствие того, что Украина выгонит российских захватчиков, либо если международное сообщество давлением заставит Россию прекратить войну, либо вследствие обоих вариантов — как предлагает президент Зеленский, — подчеркнул американский политик.

По мнению Тейлора, пока Украина не станет членом Альянса, она никогда не будет защищена от российской агрессии — угрозы, преследующей ее уже 300 лет.

Он также предупредил, что вся Европа тоже не будет в безопасности.

Дипломат подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин имеет целью уничтожить Украину.

Украина уже могла стать членом НАТО

Уильям Тейлор также подробно анализирует вопросы Бухарестского саммита НАТО в 2008 году.

Как известно, многие политологи и аналитики приводят его как аргумент, что Альянс никогда не согласится принять Украину (и Грузию).

По мнению дипломата, именно тогда Штаты имели возможность убедить колебавшихся союзников, если бы начали эту работу раньше и проявили больше настойчивости.

На встрече послов США в Европе в Вашингтоне в конце 2007 года, я вспоминаю, как спросил тогдашнюю госсекретаря Кондолизу Райс, поддержим ли мы План действий по членству для Украины на саммите в Бухаресте. Она несколько неуверенно дала понять, что нет. Поэтому некоторые союзники, в том числе Германия, получили этот сигнал и решили выступать против — прежде всего потому, что думали, что такой будет позиция США, — вспоминает Уильям Тейлор.

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