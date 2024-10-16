Шольц звернеться до союзників з новою пропозицією щодо України
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Шольц звернеться до союзників з новою пропозицією щодо України

Шольц
Джерело:  Reuters

Німецький лідер Олаф Шольц закликатиме партнерів у Європейському Союзі збільшити фінансову допомогу Україні на військові потреби.

Головні тези:

  • Питання про допомогу Україні буде обговорюватися під час саміту Євросоюзу 17 жовтня.
  • Україна може отримати кредит ЄС у розмірі 35 млрд. євро для закупівлі зброї.
  • Олаф Шольц визнав свою серйозну помилку на тлі війни РФ проти України.

Шольц добиватиметься посилення допомоги Україні

Про це дізналися журналісти інформаційної агенції Reuters від своїх анонімних джерел у федеральному уряді Німеччини.

За словами одного з інсайдерів, Олаф Шольц, "безумовно, знову звернеться із закликом розглянути питання про те, якою має бути подальша підтримка".

Журналісти також звертають увагу на те, що це питання будуть детально обговорювати під час саміту Євросоюзу, який відбудеться уже 17 жовтня.

Україна може розраховувати на кредит ЄС у розмірі 35 млрд. євро, який вона, зокрема, зможе використати для закупівлі зброї. Європарламент має остаточно схвалити його 22 жовтня. Цю суму, однак, може бути зменшено, якщо про свою фінансову підтримку заявлять і США, — мовиться у статті.

Шольц заявив, що припустився серйозної помилки щодо України

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, він погано пояснив громадянам своєї країни, наскільки наразі є важливою допомога для України.

Де-факто це призвело до того, що німецький народ не розуміє, що насправді відбувається.

Мене запитали, чому я не поставив Україні зброї більше і швидше. Але питання про те, чи правильно це, майже не ставили. І я забув пояснити, чому важливо підтримувати Україну, підтримуючи рівновагу, тобто не робити всього того, чого деякі голосно вимагають.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

Окрім того, німецький лідер додав, що в окремих регіонах дедалі частіше виникає питання про те, чи виправданий поточний рівень підтримки України

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