Шольц звернеться до союзників з новою пропозицією щодо України

Німецький лідер Олаф Шольц закликатиме партнерів у Європейському Союзі збільшити фінансову допомогу Україні на військові потреби.
Головні тези:
- Питання про допомогу Україні буде обговорюватися під час саміту Євросоюзу 17 жовтня.
- Україна може отримати кредит ЄС у розмірі 35 млрд. євро для закупівлі зброї.
- Олаф Шольц визнав свою серйозну помилку на тлі війни РФ проти України.
Шольц добиватиметься посилення допомоги Україні
Про це дізналися журналісти інформаційної агенції Reuters від своїх анонімних джерел у федеральному уряді Німеччини.
За словами одного з інсайдерів, Олаф Шольц, "безумовно, знову звернеться із закликом розглянути питання про те, якою має бути подальша підтримка".
Журналісти також звертають увагу на те, що це питання будуть детально обговорювати під час саміту Євросоюзу, який відбудеться уже 17 жовтня.
Шольц заявив, що припустився серйозної помилки щодо України
За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, він погано пояснив громадянам своєї країни, наскільки наразі є важливою допомога для України.
Де-факто це призвело до того, що німецький народ не розуміє, що насправді відбувається.
Окрім того, німецький лідер додав, що в окремих регіонах дедалі частіше виникає питання про те, чи виправданий поточний рівень підтримки України
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