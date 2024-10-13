Путін заявив про готовність до переговорів з Шольцом

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів з німецьким лідером Олафом Шольцом.
Головні тези:
- Путін висловив готовність до переговорів з Олафом Шольцом, натомість німецька дипломат Анналена Бербок стверджує інше.
- Російський диктатор поки не отримував пропозицій від Берліна щодо телефонного контакту.
- Шольц має намір провести телефонну розмову з Путіним перед зустріччю на G20 у Бразилії.
Офіційна Москва виступила з новою заявою
Як стверджує Дмитро Пєсков, нелегітимний президент РФ, мовляв, "залишається відкритим для контактів".
Окрім того, Пєсков вкотре поскаржився, що Кремль не отримував пропозицій від Берліна щодо телефонної розмови.
Що важливо розуміти, очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок нещодавно повідомила, що російський диктатор не готовий до розмови з Олафом Шольцом щодо мирного врегулювання війни РФ проти України.
Шольц розглядав можливість перемовин з Путіним
Канцлер ФРН Олаф Шольц нібито вперше за майже два роки має намір провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це з посиланням на своїх інсайдерів нещодавно повідомило видання Die Zeit.
За словами журналістів, наразі розглядається можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.
Попри це, вказано, що пропозиція щодо перемовин з боку Берліна поки що не надходила.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-