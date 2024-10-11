Його репутація на межі. Путін не може розв’язати одну з головних проблем армії РФ

Російські загарбницькі війська виснажені та сточені постійними “м'ясними штурмами”. Нелегітимний президент РФ Володимир Путін намагається активно шукати додаткову “живу силу”, однак все не так просто.
Головні тези:
- Армія РФ стикається зі значними втратами та браком людських ресурсів через тривалу війну проти України.
- Путін активно шукає нові джерела набору військових, включаючи регулярних призовників, контрактників, резервістів, найманців та іноземців.
- Мобілізація виявляється проблемою для РФ, оскільки багато чоловіків всіляко уникають служби.
Втрати армії РФ давно вийшли за межі допустимого
Редакція видання Newsweek звертає увагу на те, що протягом 2,5 роки війни проти України країна-агресорка РФ втратила понад 665 тисяч своїх вояк.
Що важливо розуміти, щодня гине або отримує поранення понад тисячу російських окупантів.
Попри це, офіційна Москва жодного разу не визнала свої шалені втрати.
За його словами, одразу після боєприпасів найважливішим фактором у війні є пошук нової “живої сили”.
Що також важливо розуміти, саме у вересні 2024 року країна-агресорка зазнала найбільших втрат за весь час війни.
Де Путін шукає "гарматне м'ясо"
Російський диктатор змушений активно шукати нові способи поповнення своєї окупаційної армії, попри те, що просто зараз “його репутація на межі”.
Путін розраховує зробити добровільне долучення до війська більш привабливим. Поки він не відкидає й непопулярні варіанти, такі як відправка призовників в Україну або оголошення нової хвилі мобілізації.
Що важливо розуміти, саме мобілізація є наразі спірним питанням для Путіна, адже чимала частина чоловіків призовного віку покинули країну, щоб уникнути служби.
Це не завадило Кремлю ввести нові правила, що дозволяють електронно надсилати повістки росіянам.
Однак проблема браку “живої сили” досі залишається актуальною для країни-агресорки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-