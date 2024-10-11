Його репутація на межі. Путін не може розв’язати одну з головних проблем армії РФ

Російські загарбницькі війська виснажені та сточені постійними “м'ясними штурмами”. Нелегітимний президент РФ Володимир Путін намагається активно шукати додаткову “живу силу”, однак все не так просто.

Втрати армії РФ давно вийшли за межі допустимого

Редакція видання Newsweek звертає увагу на те, що протягом 2,5 роки війни проти України країна-агресорка РФ втратила понад 665 тисяч своїх вояк.

Що важливо розуміти, щодня гине або отримує поранення понад тисячу російських окупантів.

Попри це, офіційна Москва жодного разу не визнала свої шалені втрати.

Точні дані щодо жертв на полі бою складно перевірити. Проте, за словами британського уряду, російські втрати наближаються до 648 тисяч. Вільям Фрір, науковий співробітник британського Центру з геостратегії, зазначає, що і Росія, і Україна стикаються з дефіцитом людських ресурсів. Поширити

За його словами, одразу після боєприпасів найважливішим фактором у війні є пошук нової “живої сили”.

Що також важливо розуміти, саме у вересні 2024 року країна-агресорка зазнала найбільших втрат за весь час війни.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Де Путін шукає "гарматне м'ясо"

Російський диктатор змушений активно шукати нові способи поповнення своєї окупаційної армії, попри те, що просто зараз “його репутація на межі”.

Путін розраховує зробити добровільне долучення до війська більш привабливим. Поки він не відкидає й непопулярні варіанти, такі як відправка призовників в Україну або оголошення нової хвилі мобілізації.

Росія використовує кілька джерел для набору військових. Це регулярні призовники, контрактники, резервісти, а також найманці, такі як бійці групи “Вагнера”, та іноземці, які приєднуються до війни в обмін на високі зарплати та громадянство. Поширити

Що важливо розуміти, саме мобілізація є наразі спірним питанням для Путіна, адже чимала частина чоловіків призовного віку покинули країну, щоб уникнути служби.

Це не завадило Кремлю ввести нові правила, що дозволяють електронно надсилати повістки росіянам.