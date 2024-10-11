У Румунії попередили про плани Путіна щодо Молдови

Як заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, станом на сьогодні російський диктатор Володимир Путін робить все можливе, щоб перешкодити руху Молдови до Євросоюзу.

Росія продовжує втручатися у політику Молдови

Що важливо розуміти, нове гучне попередження Марчела Чолаку стосувалось нещодавньої заяви скандальної російської дипломатки Марії Захарової.

Як відомо, остання цинічно збрехала, що Румунія робить все можливе, щоб "анексувати" Молдову.

Реагуючи на ці закиди, уряд Румунії оприлюднив заяву, в якій вказано, що "агресивна" російська пропаганда спотворює історичні факти та ігнорує сучасні реалії, і їй необхідно протидіяти всіма доступними засобами, щоб забезпечити інтеграцію Молдови в ЄС.

Російська влада відчайдушно намагається збити Молдову з її європейського шляху за допомогою дезінформації, — публічно попередив Марчел Чолаку. Поширити

Окрім того, він звернувся до усіх молдовських лідерів та закликав їх бути твердими і не піддаватися "залякуванням” з боку путінського режиму.

Румунія стоїть пліч-о-пліч з Молдовою у здійсненні європейської мрії, — нагадав Чолаку. Поширити

Путін уже обрав наступну жертву у разі поразки України

Як вдалося дізнатися журналістам The Washington Post, у Кремлі планують здійснити напад на Молдову у разі успіху у розв'язаній злочинній війні проти України.

Аналітик видання Джош Рогін ділиться даними про те, що після 24 лютого 2022 року 3 млн жителів Молдови перебувають у постійні тривозі та із почуттям нестабільності.

Питання не в тому, чи хочуть росіяни вторгнутися, питання лише в тому, чи зможуть вони. Не дай Бог, щоб росіяни осмілилися. Очевидно, наступною була б Молдова. І після цього можна тільки здогадуватися, що станеться — заявив нещодавно очільник МЗС Молдови Міхай Попшой. Поширити

Редакція видання також звертає увагу на те, що наразі Кремль веде гібридну війну проти Молдови.