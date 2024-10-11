У Румунії попередили про плани Путіна щодо Молдови

Як заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, станом на сьогодні російський диктатор Володимир Путін робить все можливе, щоб перешкодити руху Молдови до Євросоюзу.
Головні тези:
- Румунія попереджає про спроби Росії перешкодити європейській інтеграції Молдови, посилюючи дезінформацію та загрози.
- Прем’єр-міністр Марчел Чолаку закликає молдовських лідерів не боятися путінського режиму та чинити опір його впливу.
- Росія може атакувати Молдову, якщо Україна зазнає поразки у війні.
Росія продовжує втручатися у політику Молдови
Що важливо розуміти, нове гучне попередження Марчела Чолаку стосувалось нещодавньої заяви скандальної російської дипломатки Марії Захарової.
Як відомо, остання цинічно збрехала, що Румунія робить все можливе, щоб "анексувати" Молдову.
Реагуючи на ці закиди, уряд Румунії оприлюднив заяву, в якій вказано, що "агресивна" російська пропаганда спотворює історичні факти та ігнорує сучасні реалії, і їй необхідно протидіяти всіма доступними засобами, щоб забезпечити інтеграцію Молдови в ЄС.
Окрім того, він звернувся до усіх молдовських лідерів та закликав їх бути твердими і не піддаватися "залякуванням” з боку путінського режиму.
Путін уже обрав наступну жертву у разі поразки України
Як вдалося дізнатися журналістам The Washington Post, у Кремлі планують здійснити напад на Молдову у разі успіху у розв'язаній злочинній війні проти України.
Аналітик видання Джош Рогін ділиться даними про те, що після 24 лютого 2022 року 3 млн жителів Молдови перебувають у постійні тривозі та із почуттям нестабільності.
Редакція видання також звертає увагу на те, що наразі Кремль веде гібридну війну проти Молдови.
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