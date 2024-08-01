Молдова вислала російського дипломата. У РФ погрожують "відповіддю"
Категорія
Світ
Дата публікації

Молдова вислала російського дипломата. У РФ погрожують "відповіддю"

Молдова
Джерело:  DW

МЗС Молдови 1 серпня вислало російського дипломата після арешту двох чиновників, яких підозрюють в передачі інформації РФ. У Москві почали погрожувати через цей інцидент.

Головні тези:

  • МЗС Молдови вислало російського дипломата після арешту двох чиновників за підозрою в передачі інформації РФ.
  • Посол РФ в Молдові отримав ноту про визнання дипломата персоною нон ґрата, а Москва загрожує “відповіддю”.
  • Затримані чиновники підозрюються у передачі інформації співробітникам посольства Росії в Кишиневі.

Росія погрожує Молдові через шпигунський скандал

З Молдови вислали російського дипломата, якого оголосили персоною нон ґрата за підозрою у веденні діяльності, "несумісної з дипломатичним статусом". Про це повідомило міністерство закордонних справ Молдови.

Це сталося після затримання 30 липня начальника юридичного департаменту парламенту Молдови Іона Крянге і одного зі співробітників прикордонної поліції, які нібито передавали інформацію заступнику аташе з питань оборони російського посольства, пише Reuters з посиланням на джерело в молдовських органах безпеки.

У заяві МЗС Молдови йдеться, що воно "отримало інформацію і докази, які свідчать про здійснення на території Республіки Молдова (російським дипломатом) діяльності, несумісної з його дипломатичним статусом". З цієї причини посла РФ в Молдові Олега Васнєцова викликали в МЗС і вручили ноту про визнання дипломата персоною нон ґрата.

Водночас, за словами Васнєцова, Москва розглядає висилку своїх дипломатів як "недружній крок". Він запевнив, що від Росії буде “відповідь”.

Напередодні Москва розкритикувала й арешт двох молдавських чиновників за підозрою в роботі на РФ, заявивши, що це "ще один прояв антиросійських настроїв, які штучно підтримуються в Молдові".

1 серпня речниця МЗС Росії Марія Захарова істерично пообіцяла, що РФ “дасть відповідну відповідь на антиросійський агресивний курс Кишинева”.

У Молдові двох чиновників підозрюють у роботі на Росію

Прокуратура Молдови повідомила про затримання двох посадовців — секретаріату парламенту та прикордонної поліції — за підозрою у державній зраді та змові проти Республіки Молдова.

За даними правоохоронців, підозрювані скоювали злочини починаючи з 2023 року. Одного із затриманих підозрюють у держзраді, оскільки він "збирав і передавав співробітнику посольства інформацію для використання на шкоду інтересів Молдови".

Другого затриманого також підозрюють у змові проти Молдови. За даними правоохоронців, він діяв з метою отримання особистої вигоди. Чиновник також "підтримував зв’язок зі співробітником посольства з метою збору та передачі йому інформації для використання на шкоду інтересів Республіки Молдова".

Обох чиновників узяли під варту на 72 години, слідство триває. При цьому в повідомленні прокуратури не вказано, про яке саме посольство йдеться.

За даними джерел, посадовця спіймали на місці злочину, коли він передавав інформацію співробітникам посольства Росії в Кишиневі.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Молдова попереджає про загрозу провокацій РФ у Придністров’ї
прапор Молдови
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Молдова засудила наміри "миротворців" РФ провести навчання в Придністровʼї
молдова
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Обшуки в парламенті Молдови. За підозрою у держзраді затримано двох посадовців
парламент Молдови

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?