Молдова вислала російського дипломата. У РФ погрожують "відповіддю"

МЗС Молдови 1 серпня вислало російського дипломата після арешту двох чиновників, яких підозрюють в передачі інформації РФ. У Москві почали погрожувати через цей інцидент.

Росія погрожує Молдові через шпигунський скандал

З Молдови вислали російського дипломата, якого оголосили персоною нон ґрата за підозрою у веденні діяльності, "несумісної з дипломатичним статусом". Про це повідомило міністерство закордонних справ Молдови.

Це сталося після затримання 30 липня начальника юридичного департаменту парламенту Молдови Іона Крянге і одного зі співробітників прикордонної поліції, які нібито передавали інформацію заступнику аташе з питань оборони російського посольства, пише Reuters з посиланням на джерело в молдовських органах безпеки.

У заяві МЗС Молдови йдеться, що воно "отримало інформацію і докази, які свідчать про здійснення на території Республіки Молдова (російським дипломатом) діяльності, несумісної з його дипломатичним статусом". З цієї причини посла РФ в Молдові Олега Васнєцова викликали в МЗС і вручили ноту про визнання дипломата персоною нон ґрата.

Водночас, за словами Васнєцова, Москва розглядає висилку своїх дипломатів як "недружній крок". Він запевнив, що від Росії буде “відповідь”.

Напередодні Москва розкритикувала й арешт двох молдавських чиновників за підозрою в роботі на РФ, заявивши, що це "ще один прояв антиросійських настроїв, які штучно підтримуються в Молдові". Поширити

1 серпня речниця МЗС Росії Марія Захарова істерично пообіцяла, що РФ “дасть відповідну відповідь на антиросійський агресивний курс Кишинева”.

У Молдові двох чиновників підозрюють у роботі на Росію

Прокуратура Молдови повідомила про затримання двох посадовців — секретаріату парламенту та прикордонної поліції — за підозрою у державній зраді та змові проти Республіки Молдова.

За даними правоохоронців, підозрювані скоювали злочини починаючи з 2023 року. Одного із затриманих підозрюють у держзраді, оскільки він "збирав і передавав співробітнику посольства інформацію для використання на шкоду інтересів Молдови".

Другого затриманого також підозрюють у змові проти Молдови. За даними правоохоронців, він діяв з метою отримання особистої вигоди. Чиновник також "підтримував зв’язок зі співробітником посольства з метою збору та передачі йому інформації для використання на шкоду інтересів Республіки Молдова".

Обох чиновників узяли під варту на 72 години, слідство триває. При цьому в повідомленні прокуратури не вказано, про яке саме посольство йдеться. Поширити

За даними джерел, посадовця спіймали на місці злочину, коли він передавав інформацію співробітникам посольства Росії в Кишиневі.