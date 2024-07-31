Обшуки в парламенті Молдови. За підозрою у держзраді затримано двох посадовців

31 липня співробітники Служби розвідки та безпеки разом з прокуратурою провели обшуки в парламенті Молдови щодо шпигунства голови департаменту на користь РФ. Після обшуків затримано двох посадовців.

У Молдові двох чиновників підозрюють у роботі на Росію

Прокуратура Молдови повідомила про затримання двох посадовців — секретаріату парламенту та прикордонної поліції — за підозрою у державній зраді та змові проти Республіки Молдова.

За даними правоохоронців, підозрювані скоювали злочини починаючи з 2023 року. Одного із затриманих підозрюють у держзраді, оскільки він "збирав і передавав співробітнику посольства інформацію для використання на шкоду інтересів Молдови".

Другого затриманого також підозрюють у змові проти Молдови. За даними правоохоронців, він діяв з метою отримання особистої вигоди. Чиновник також "підтримував зв’язок зі співробітником посольства з метою збору та передачі йому інформації для використання на шкоду інтересів Республіки Молдова".

Обох чиновників узяли під варту на 72 години, слідство триває. При цьому в повідомленні прокуратури не вказано, про яке саме посольство йдеться.

Раніше про обшуки в будівлі парламенту Молдови повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на речницю служби Даніелу Мінзат, представника прокуратури Еміля Гайтура та власні джерела.

Даніела Мінзат та Еміль Гайтур підтвердили інформацію про обшуки, проте не назвали причину. Натомість джерела видання розповіли, що розслідування триває у справі про шпигунство щодо голови юридичного департаменту парламенту Молдови Йона Креанге.

За даними джерел, посадовця спіймали на місці злочину, коли він передавав інформацію співробітникам посольства Росії в Кишиневі. Поширити

Молдова хоче повернути контроль над Придністров’ям

Як вдалося дізнатися іспанським журналістам, план на замовлення офіційного Кишинева нібито підготувало консалтингове агентство.

Видання звертає увагу на те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну дає можливість владі Молдови скористатися моментом для відновлення економічної та політичної реінтеграції Придністров'я.

Команда Маї Санду розраховує на проведення референдуму і виведенням російських військ з регіону до 2038 року.

Окрім того, вказано, що вимагати їхнього виведення має Тирасполь.

Протягом 2024 року Кишинів нібито спробує домовитися з “ПМР” про підготовку для регіону суддів, прокурорів і адвокатів.