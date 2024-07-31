Обыски в парламенте Молдове. По подозрению в госизмене задержаны два чиновника

31 июля сотрудники Службы разведки и безопасности вместе с прокуратурой провели обыски в парламенте Молдовы по шпионажу главы департамента в пользу РФ. После обысков задержаны два чиновника.

В Молдове двух чиновников подозревают в работе на Россию

Прокуратура Молдовы сообщила о задержании двух должностных лиц — секретариата парламента и пограничной полиции — по подозрению в государственной измене и заговоре против Республики Молдова.

По данным правоохранителей, подозреваемые совершали преступления начиная с 2023 года. Одного из задержанных подозревают в госизмене, поскольку он "собирал и передавал сотруднику посольства информацию для использования в ущерб интересам Молдовы".

Второго задержанного также подозревают в заговоре против Молдовы. По данным правоохранителей, он действовал с целью получения личной выгоды. Чиновник также "поддерживал связь с сотрудником посольства в целях сбора и передачи ему информации для использования в ущерб интересам Республики Молдова".

Оба чиновника взяты под стражу на 72 часа, следствие продолжается. При этом в сообщении прокуратуры не указано, о каком именно посольстве идет речь.

Ранее об обысках в здании парламента Молдовы сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на спикер службы Даниэла Минзат, представителя прокуратуры Эмиля Гайтура и собственные источники.

Даниэла Минзат и Эмиль Гайтур подтвердили информацию об обысках, однако не назвали причину. В то же время источники издания рассказали, что расследование продолжается по делу о шпионаже в отношении главы юридического департамента парламента Молдовы Йона Креанге.

По данным источников, чиновника поймали с поличным, когда он передавал информацию сотрудникам посольства России в Кишиневе. Поделиться

Молдова хочет вернуть контроль над Приднестровьем

Как удалось узнать испанским журналистам, план по заказу официального Кишинева якобы подготовило консалтинговое агентство.

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Команда Май Санду рассчитывает на проведение референдума и выводом российских войск из региона до 2038 года.

Кроме того, указано, что требовать их вывода у Тирасполя.

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