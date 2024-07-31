Обыски в парламенте Молдове. По подозрению в госизмене задержаны два чиновника

31 июля сотрудники Службы разведки и безопасности вместе с прокуратурой провели обыски в парламенте Молдовы по шпионажу главы департамента в пользу РФ. После обысков задержаны два чиновника.
Главные тезисы
- Сотрудники Службы разведки и безопасности Молдовы провели обыски в парламенте насчет шпионажа главы департамента в пользу РФ.
- Два чиновника задержаны по подозрению в государственной измене и заговоре против Республики Молдова.
- Один из них передавал ценную информацию посольству РФ.
В Молдове двух чиновников подозревают в работе на Россию
Прокуратура Молдовы сообщила о задержании двух должностных лиц — секретариата парламента и пограничной полиции — по подозрению в государственной измене и заговоре против Республики Молдова.
По данным правоохранителей, подозреваемые совершали преступления начиная с 2023 года. Одного из задержанных подозревают в госизмене, поскольку он "собирал и передавал сотруднику посольства информацию для использования в ущерб интересам Молдовы".
Второго задержанного также подозревают в заговоре против Молдовы. По данным правоохранителей, он действовал с целью получения личной выгоды. Чиновник также "поддерживал связь с сотрудником посольства в целях сбора и передачи ему информации для использования в ущерб интересам Республики Молдова".
Оба чиновника взяты под стражу на 72 часа, следствие продолжается. При этом в сообщении прокуратуры не указано, о каком именно посольстве идет речь.
Ранее об обысках в здании парламента Молдовы сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на спикер службы Даниэла Минзат, представителя прокуратуры Эмиля Гайтура и собственные источники.
Даниэла Минзат и Эмиль Гайтур подтвердили информацию об обысках, однако не назвали причину. В то же время источники издания рассказали, что расследование продолжается по делу о шпионаже в отношении главы юридического департамента парламента Молдовы Йона Креанге.
Молдова хочет вернуть контроль над Приднестровьем
Как удалось узнать испанским журналистам, план по заказу официального Кишинева якобы подготовило консалтинговое агентство.
Издание обращает внимание на то, что полномасштабное вторжение России в Украину дает возможность властям Молдовы воспользоваться моментом восстановления экономической и политической реинтеграции Приднестровья.
Команда Май Санду рассчитывает на проведение референдума и выводом российских войск из региона до 2038 года.
Кроме того, указано, что требовать их вывода у Тирасполя.
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