Молдова выслала российского дипломата. В РФ угрожают "ответом"

МИД Молдовы 1 августа выслал российского дипломата после ареста двух чиновников, подозреваемых в передаче информации РФ. В Москве начали угрожать из-за этого инцидента.

Россия угрожает Молдове из-за шпионского скандала

Из Молдовы выслали российского дипломата, объявленного персоной нон решетки по подозрению в ведении деятельности, "несовместимой с дипломатическим статусом". Об этом сообщило министерство иностранных дел Молдовы.

Это произошло после задержания 30 июля начальника юридического департамента парламента Молдовы Иона Крянге и одного из сотрудников пограничной полиции, которые якобы передавали информацию заместителю атташе по обороне российского посольства, пишет Reuters со ссылкой на источник в молдавских органах безопасности.

В заявлении МИД Молдовы говорится, что он "получил информацию и доказательства, свидетельствующие об осуществлении на территории Республики Молдова (российским дипломатом) деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом". По этой причине посла РФ в Молдове Олега Васнецова вызвали в МИД и вручили ноту о признании дипломата персоной нон решётки.

В то же время, по словам Васнецова, Москва рассматривает высылку своих дипломатов как "недружественный шаг". Он заверил, что от России будет "ответ".

Накануне Москва раскритиковала и арест двух молдавских чиновников по подозрению в работе на РФ, заявив, что это "еще одно проявление искусственно поддерживаемых в Молдове антироссийских настроений". Поделиться

1 августа спикер МИД России Мария Захарова истерически пообещала, что РФ "даст ответный ответ на антироссийский агрессивный курс Кишинева".

В Молдове двух чиновников подозревают в работе на Россию

Прокуратура Молдовы сообщила о задержании двух должностных лиц — секретариата парламента и пограничной полиции — по подозрению в государственной измене и заговоре против Республики Молдова.

По данным правоохранителей, подозреваемые совершали преступления начиная с 2023 года. Одного из задержанных подозревают в госизмене, поскольку он "собирал и передавал сотруднику посольства информацию для использования в ущерб интересам Молдовы".

Второго задержанного также подозревают в заговоре против Молдовы. По данным правоохранителей, он действовал с целью получения личной выгоды. Чиновник также "поддерживал связь с сотрудником посольства в целях сбора и передачи ему информации для использования в ущерб интересам Республики Молдова".

Оба чиновника взяты под стражу на 72 часа, следствие продолжается. При этом в сообщении прокуратуры не указано, о каком именно посольстве идет речь. Поделиться

По данным источников, чиновника поймали с поличным, когда он передавал информацию сотрудникам посольства России в Кишиневе.