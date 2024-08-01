Молдова выслала российского дипломата. В РФ угрожают "ответом"

МИД Молдовы 1 августа выслал российского дипломата после ареста двух чиновников, подозреваемых в передаче информации РФ. В Москве начали угрожать из-за этого инцидента.
Главные тезисы
- Молдова выслала российского дипломата после ареста двух чиновников, подозреваемых в передаче информации РФ.
- Москва реагирует на высылку дипломата угрозами и обещанием ответных мер.
- Арестованные чиновники в Молдове подозреваются в госизмене и передаче информации представителям российского посольства в Кишиневе.
Россия угрожает Молдове из-за шпионского скандала
Из Молдовы выслали российского дипломата, объявленного персоной нон решетки по подозрению в ведении деятельности, "несовместимой с дипломатическим статусом". Об этом сообщило министерство иностранных дел Молдовы.
Это произошло после задержания 30 июля начальника юридического департамента парламента Молдовы Иона Крянге и одного из сотрудников пограничной полиции, которые якобы передавали информацию заместителю атташе по обороне российского посольства, пишет Reuters со ссылкой на источник в молдавских органах безопасности.
В заявлении МИД Молдовы говорится, что он "получил информацию и доказательства, свидетельствующие об осуществлении на территории Республики Молдова (российским дипломатом) деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом". По этой причине посла РФ в Молдове Олега Васнецова вызвали в МИД и вручили ноту о признании дипломата персоной нон решётки.
В то же время, по словам Васнецова, Москва рассматривает высылку своих дипломатов как "недружественный шаг". Он заверил, что от России будет "ответ".
1 августа спикер МИД России Мария Захарова истерически пообещала, что РФ "даст ответный ответ на антироссийский агрессивный курс Кишинева".
В Молдове двух чиновников подозревают в работе на Россию
Прокуратура Молдовы сообщила о задержании двух должностных лиц — секретариата парламента и пограничной полиции — по подозрению в государственной измене и заговоре против Республики Молдова.
По данным правоохранителей, подозреваемые совершали преступления начиная с 2023 года. Одного из задержанных подозревают в госизмене, поскольку он "собирал и передавал сотруднику посольства информацию для использования в ущерб интересам Молдовы".
Второго задержанного также подозревают в заговоре против Молдовы. По данным правоохранителей, он действовал с целью получения личной выгоды. Чиновник также "поддерживал связь с сотрудником посольства в целях сбора и передачи ему информации для использования в ущерб интересам Республики Молдова".
По данным источников, чиновника поймали с поличным, когда он передавал информацию сотрудникам посольства России в Кишиневе.
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