Україна та Молдова ведуть переговори щодо повернення ухилянтів
Категорія
Політика
Дата публікації

Україна та Молдова ведуть переговори щодо повернення ухилянтів

Кордон з Молдовою
Джерело:  Newsmaker

За словами посла України в Молдові Марко Шевченка, наразі представники обох країн ведуть переговори щодо повернення до України громадян призовного віку, які ухиляються від проходження військової служби. 

Головні тези:

  • Україна та Молдова ведуть переговори щодо повернення громадян призовного віку, які ухиляються від проходження військової служби.
  • Деяка кількість ухилянтів отримали притулок у Молдові, але є й такі, хто перебувають невідомо де.
  • Українські чоловіки масово тікають до Молдови, створюючи проблему, яку необхідно вирішувати негайно.
  • Ситуація свідчить про необхідність пошуку рішення для громадян, які не бажають повертатися в Україну, але і не мають притулку у Молдові.
  • Посол України в Молдові закликає до негайних дій у вирішенні цієї проблеми та пошуку окремих рішень для кожного випадку з ухилянтами.

Що відомо про переговори України та Молдови щодо повернення ухилянтів

За словами Шевченка, наразі Київ має діалог з Кишиневом щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови і переховуються там.

Посол зазначив, що деяка кількість ухилянтів, зупинених молдовськими прикордонниками, отримали притулок у цій країні.

Ще певна кількість перебувають незрозуміло де.

Україна веде переговори з Молдовою щодо повернення ухилянтів
Українсько-молдовський кордон

Їх не затримують, вони ймовірно або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни. Точної статистики щодо кількості таких людей немає. Коли я спілкуюся з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, краще вирішувати менші поодинці – що робити з людьми, яким Молдова відмовила у наданні притулку, - підкреслив Шевченко.

Як українським чоловікам вдається масово тікати до Молдови

Український дипломат підкреслив, що цю ситуацію необхідно вирішувати негайно.

Ця ситуація свідчить, що є проблеми, які треба вирішувати. Вони не заслуговують на захист, але при цьому вони не хочуть повертатися в Україну, і ніхто їх не змушує повернутися. І ось подібні нюанси досить часто трапляються. І коли я розмовляю зі своїми колегами, я кажу, що, якщо ми не можемо вирішити велику проблему, давайте вирішувати дрібніші проблеми окремо — що робити з тими людьми, яким уряд Молдови відмовив у притулку, - наголошує посол України в Молдові.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Бізнес" на ухилянтах від мобілізації. Затримана екснардепка вийшла під заставу
Застава
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ДПСУ затримала на кордоні з Молдовою вантажівку з десятками ухилянтів від мобілізації
ДПСУ
Кордон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Захисник Донецького аеропорту розкрив реальне ставлення воїнів ЗСУ до ухилянтів
Захисник Донецького аеропорту розкрив реальне ставлення воїнів ЗСУ до ухилянтів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?