Ця ситуація свідчить, що є проблеми, які треба вирішувати. Вони не заслуговують на захист, але при цьому вони не хочуть повертатися в Україну, і ніхто їх не змушує повернутися. І ось подібні нюанси досить часто трапляються. І коли я розмовляю зі своїми колегами, я кажу, що, якщо ми не можемо вирішити велику проблему, давайте вирішувати дрібніші проблеми окремо — що робити з тими людьми, яким уряд Молдови відмовив у притулку, - наголошує посол України в Молдові.