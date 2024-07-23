За словами посла України в Молдові Марко Шевченка, наразі представники обох країн ведуть переговори щодо повернення до України громадян призовного віку, які ухиляються від проходження військової служби.
Головні тези:
- Україна та Молдова ведуть переговори щодо повернення громадян призовного віку, які ухиляються від проходження військової служби.
- Деяка кількість ухилянтів отримали притулок у Молдові, але є й такі, хто перебувають невідомо де.
- Українські чоловіки масово тікають до Молдови, створюючи проблему, яку необхідно вирішувати негайно.
- Ситуація свідчить про необхідність пошуку рішення для громадян, які не бажають повертатися в Україну, але і не мають притулку у Молдові.
- Посол України в Молдові закликає до негайних дій у вирішенні цієї проблеми та пошуку окремих рішень для кожного випадку з ухилянтами.
Що відомо про переговори України та Молдови щодо повернення ухилянтів
За словами Шевченка, наразі Київ має діалог з Кишиневом щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови і переховуються там.
Посол зазначив, що деяка кількість ухилянтів, зупинених молдовськими прикордонниками, отримали притулок у цій країні.
Ще певна кількість перебувають незрозуміло де.
Як українським чоловікам вдається масово тікати до Молдови
Український дипломат підкреслив, що цю ситуацію необхідно вирішувати негайно.
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