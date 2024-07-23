Украина и Молдова ведут переговоры по возвращению уклонистов
Категория
Политика
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Украина и Молдова ведут переговоры по возвращению уклонистов

Молдавская граница
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Источник:  Newsmaker

По словам посла Украины в Молдове Марко Шевченко, представители обеих стран ведут переговоры о возвращении в Украину граждан призывного возраста, которые уклоняются от прохождения военной службы.

Главные тезисы

  • Украина и Молдова ведут переговоры о возвращении граждан призывного возраста, уклоняющихся от прохождения военной службы.
  • Некоторое количество уклонистов получили убежище в Молдове, но есть и те, кто находится неизвестно где.
  • Украинские мужчины массово бегут в Молдову, создавая проблему, которую необходимо решать немедленно.
  • Ситуация свидетельствует о необходимости поиска решения для граждан, не желающих возвращаться в Украину, но и не имеющих убежища в Молдове.
  • Посол Украины в Молдове призывает к немедленным действиям в решении этой проблемы и поиске отдельных решений для каждого случая с уклонянами.

Что известно о переговорах Украины и Молдовы по возвращению уклонистов

По словам Шевченко, сейчас у Киева есть диалог с Кишиневом по возвращению украинцев призывного возраста, которые сбежали в Молдову и скрываются там.

Посол отметил, что некоторое количество уклонистов, остановленных молдавскими пограничниками, получили убежище в этой стране.

Еще определенное количество находятся непонятно где.

Украина ведет переговоры с Молдовой о возвращении уклонистов
Украинско-молдавская граница

Их не задерживают, они, вероятно, либо остаются на территории Молдовы, либо едут в другие страны. Точной статистики о количестве таких людей нет. Когда я общаюсь с коллегами, то говорю, что если мы не можем решить большую проблему, лучше решать меньшие в одиночку – что делать с людьми, которым Молдова отказала в предоставлении убежища, - подчеркнул Шевченко.

Как украинским мужчинам удается массово бежать в Молдову

Украинский дипломат подчеркнул, что эту ситуацию необходимо решать немедленно.

Эта ситуация свидетельствует о том, что есть проблемы, которые нужно решать. Они не заслуживают защиты, но при этом они не хотят возвращаться в Украину, и никто их не заставляет вернуться. И вот подобные нюансы довольно часто встречаются. И когда я разговариваю со своими коллегами, я говорю, что, если мы не можем решить большую проблему, давайте решать более мелкие проблемы в отдельности — что делать с теми людьми, которым правительство Молдовы отказало в приюте, - отмечает посол Украины в Молдове.

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