По словам посла Украины в Молдове Марко Шевченко, представители обеих стран ведут переговоры о возвращении в Украину граждан призывного возраста, которые уклоняются от прохождения военной службы.
Главные тезисы
- Украина и Молдова ведут переговоры о возвращении граждан призывного возраста, уклоняющихся от прохождения военной службы.
- Некоторое количество уклонистов получили убежище в Молдове, но есть и те, кто находится неизвестно где.
- Украинские мужчины массово бегут в Молдову, создавая проблему, которую необходимо решать немедленно.
- Ситуация свидетельствует о необходимости поиска решения для граждан, не желающих возвращаться в Украину, но и не имеющих убежища в Молдове.
- Посол Украины в Молдове призывает к немедленным действиям в решении этой проблемы и поиске отдельных решений для каждого случая с уклонянами.
Что известно о переговорах Украины и Молдовы по возвращению уклонистов
По словам Шевченко, сейчас у Киева есть диалог с Кишиневом по возвращению украинцев призывного возраста, которые сбежали в Молдову и скрываются там.
Посол отметил, что некоторое количество уклонистов, остановленных молдавскими пограничниками, получили убежище в этой стране.
Еще определенное количество находятся непонятно где.
Как украинским мужчинам удается массово бежать в Молдову
Украинский дипломат подчеркнул, что эту ситуацию необходимо решать немедленно.
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