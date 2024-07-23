По словам посла Украины в Молдове Марко Шевченко, представители обеих стран ведут переговоры о возвращении в Украину граждан призывного возраста, которые уклоняются от прохождения военной службы.

Что известно о переговорах Украины и Молдовы по возвращению уклонистов

По словам Шевченко, сейчас у Киева есть диалог с Кишиневом по возвращению украинцев призывного возраста, которые сбежали в Молдову и скрываются там.

Посол отметил, что некоторое количество уклонистов, остановленных молдавскими пограничниками, получили убежище в этой стране.

Еще определенное количество находятся непонятно где.

Украинско-молдавская граница

Их не задерживают, они, вероятно, либо остаются на территории Молдовы, либо едут в другие страны. Точной статистики о количестве таких людей нет. Когда я общаюсь с коллегами, то говорю, что если мы не можем решить большую проблему, лучше решать меньшие в одиночку – что делать с людьми, которым Молдова отказала в предоставлении убежища, - подчеркнул Шевченко. Поделиться

Как украинским мужчинам удается массово бежать в Молдову

Украинский дипломат подчеркнул, что эту ситуацию необходимо решать немедленно.