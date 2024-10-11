В Румынии предупредили о планах Путина относительно Молдовы

Как заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, по состоянию на сегодняшний день российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы воспрепятствовать движению Молдовы в Евросоюз.
Главные тезисы
- Румыния предупреждает о попытках России воспрепятствовать европейской интеграции Молдовы, усиливая дезинформацию и угрозы.
- Премьер-министр Марчел Чолаку призывает молдавских лидеров не бояться путинского режима и сопротивляться его влиянию.
- Россия может атаковать Молдову, если Украина потерпит поражение в войне.
Россия продолжает вмешиваться в политику Молдовы
Что важно понимать, новое громкое предупреждение Марчела Чолаку касалось недавнего заявления скандальной российской дипломатки Марии Захаровой.
Как известно, последняя цинично соврала, что Румыния делает все возможное, чтобы "анексировать" Молдову.
Реагируя на эти слова, правительство Румынии обнародовало заявление, в котором подчеркнуло, что "агрессивная" российская пропаганда искажает исторические факты и игнорирует современные реалии, и ей необходимо противодействовать всеми доступными средствами, чтобы обеспечить интеграцию Молдовы в ЕС.
Кроме того, он обратился ко всем молдавским лидерам и призвал их быть жесткими и не поддаваться "устрашениям" со стороны путинского режима.
Путин уже выбрал следующую жертву в случае поражения Украины
Как удалось узнать журналистам The Washington Post, в Кремле планируют совершить нападение на Молдову в случае успеха в развязной преступной войне против Украины.
Аналитик издания Джош Рогин делится данными о том, что после 24 февраля 2022 года 3 млн. жителей Молдовы находятся в постоянных тревогах и с чувством нестабильности.
Редакция издания также обращает внимание на то, что в настоящее время Кремль ведет гибридную войну против Молдовы.
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