Российские захватнические войска истощены и источены постоянными "мясними штурмами". Нелегитимный президент РФ Владимир Путин пытается активно искать дополнительную “живую силу”, однако все не так просто.

Потери армии РФ давно вышли за пределы допустимого

Редакция издания Newsweek обращает внимание на то, что в течение 2,5 лет войны против Украины страна-агрессорка РФ потеряла более 665 тысяч своих вояк.

Что важно понимать, ежедневно погибает или получает ранение более тысячи российских окупантов.

Несмотря на это, официальная Москва ни разу не признала свои безумные потери.

Точные данные о жертвах на поле боя сложно проверить. Однако, по словам британского правительства, российские потери приближаются к 648 тысячам. Уильям Фрир, научный сотрудник британского Центра по геостратегии, отмечает, что и Россия и Украина сталкиваются с дефицитом человеческих ресурсов. Поделиться

По его словам, сразу после боеприпасов важнейшим фактором в войне является поиск новой "живой силы".

Что также важно понимать, именно в сентябре 2024 года страна-агрессорка понесла наибольшие потери за все время войны.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Где Путин ищет "пушечное мясо"

Российский диктатор вынужден активно искать новые способы пополнения своей оккупационной армии, несмотря на то, что прямо сейчас "его репутация на грани".

Путин рассчитывает сделать добровольное вступление в армию более привлекательным. Сейчас он не исключает и непопулярные варианты, такие как отправка призывников в Украину или объявление новой волны мобилизации.

Россия использует несколько источников для набора военных. Это регулярные призывники, контрактники, резервисты, а также наемники, такие как бойцы группы “Вагнера”, и иностранцы, которые готовы воевать в обмен на высокие зарплаты и гражданство. Поделиться

Что важно понимать, именно мобилизация является спорным вопросом для Путина, ведь большая часть мужчин призывного возраста покинули страну, чтобы избежать службы.

Это не помешало Кремлю ввести новые правила, позволяющие отправлять повестки россиянам электронной почтой.