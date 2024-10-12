Путін знайшов для РФ ще одного союзника на тлі війни проти України

Як вдалося дізнатися журналістам, саме Індія наразі є другим за величиною постачальником критично важливих технологій до Росії в умовах, коли країна-агресорка знаходиться під західними санкціями. Наразі її випереджає лише Китай.
Головні тези:
- Росія поглиблює зв'язки з Індією для постачання її критично важливих технологій.
- Індія наразі є одним з ключових постачальників підсанкційних товарів для РФ.
- Індія також може виступити як потенційний посередник в мирних перемовинах між Україною та Росією, однак поки чіткого рішення немає.
Росія поглиблює свої зв'язки з Індією
Інсайдери видання в Євросоюзі та США вказують на те, що експорт підсанкційних товарів, насамперед мікросхем і верстатів, з Індії до Росії, у квітні-травні 2024 року перевищив 60 мільйонів доларів.
Що важливо розуміти, це приблизно вдвічі більше, ніж у попередні місяці цього року.
Окрім того, наголошується, що у липні експорт сягнув аж 95 мільйонів доларів, поступившись за обсягами лише давньому союзнику російського диктатора Володимира Путіна — Китаю.
Згідно з даними анонімних джерел, назагал країна-агресорка РФ експортує з Індії приблизно одну п'яту секретних технологій для свого військово-промислового комплексу.
Що також важливо розуміти, індійська влада буквально не реагує на питання про допомогу Росії у відповідь на запити послів західних держав.
Індія може стати посередником у майбутніх переговорах України та РФ
Нещодавно видання Politico писало про те, що президент України Володимир Зеленський разом з його командою відшукав ідеального посередника для мирних перемовин для припинення війни з Росією.
За словами журналістів, нібито мовиться про прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.
Що важливо розуміти, індійська влада досі публічно не засудила вторгнення РФ, однак, попри це, виступала за повагу до суверенітету і територіальної цілісності України, а також за припинення війни.
Як нові дані про посилення співпраці РФ та Індії вплинуть на позицію України — наразі невідомо.
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