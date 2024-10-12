Путін знайшов для РФ ще одного союзника на тлі війни проти України

Як вдалося дізнатися журналістам, саме Індія наразі є другим за величиною постачальником критично важливих технологій до Росії в умовах, коли країна-агресорка знаходиться під західними санкціями. Наразі її випереджає лише Китай.

Росія поглиблює свої зв'язки з Індією

Інсайдери видання в Євросоюзі та США вказують на те, що експорт підсанкційних товарів, насамперед мікросхем і верстатів, з Індії до Росії, у квітні-травні 2024 року перевищив 60 мільйонів доларів.

Що важливо розуміти, це приблизно вдвічі більше, ніж у попередні місяці цього року.

Окрім того, наголошується, що у липні експорт сягнув аж 95 мільйонів доларів, поступившись за обсягами лише давньому союзнику російського диктатора Володимира Путіна — Китаю.

Згідно з даними анонімних джерел, назагал країна-агресорка РФ експортує з Індії приблизно одну п'яту секретних технологій для свого військово-промислового комплексу.

Що також важливо розуміти, індійська влада буквально не реагує на питання про допомогу Росії у відповідь на запити послів західних держав.

Через роль Індії як транзитної країни для підсанкційних товарів, що прямують до Росії, туди в останні місяці неодноразово навідувались посадовці Європейського Союзу та США. Поширити

Індія може стати посередником у майбутніх переговорах України та РФ

Нещодавно видання Politico писало про те, що президент України Володимир Зеленський разом з його командою відшукав ідеального посередника для мирних перемовин для припинення війни з Росією.

За словами журналістів, нібито мовиться про прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.

Нарендра Моді (Фото: flickr.com)

Під час літніх переговорів Моді чітко дав зрозуміти, що, хоча Україні неминуче доведеться піти на компроміс у деяких питаннях, щоб завершити війну, однак про передачу території Росії не йдеться. Поширити

Що важливо розуміти, індійська влада досі публічно не засудила вторгнення РФ, однак, попри це, виступала за повагу до суверенітету і територіальної цілісності України, а також за припинення війни.