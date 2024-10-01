Індія постраждала через санкції США та ЄС проти алмазів з РФ

Що відомо про збитки Індії внаслідок санкцій США та ЄС проти алмазів з Росії

Зазначається, що Індія наразі є найбільшим експортером дімантів у світі. При цьому ключова частина роботи з обробки алмазів у коштовні діаманти проходить у місті Сурат, на заході країни.

Зокрема, журналісти видання наводять приклад одного з працівників, який заробляв на життя перетворенням необроблених алмазів на дорогоцінні діаманти.

Діаманти

Однак чоловік залишився без роботи з 3 червня цього року.

Автори матеріалу підкреслюють, що продажі коштовних виробів з діамантами зросли у період пандемії COVID-19, оскільки у США на той момент збільшився обсяг заощаджень.

За словами виконавчого директора одного з найбільших індійських експортерів алмазів Dharmanandan Diamonds Хітеша Пателя, протягом останніх кількох місяців компанія змушена була скоротити обсяги виробництва майже на половину.

Річний оборот компанії скоротився на 30-40% з більш ніж 1 млрд доларів на рік позаторік.

Невдовзі після вторгнення злочинної армії РФ в Україну США ввели санкції проти російської державної алмазодобувної компанії "Алроса", на яку припадає близько 30% світового обсягу необроблених алмазів.

На російські алмази зазвичай припадає понад чверть індійського імпорту алмазної сировини.

Патель підкреслив, що великі клієнти зі США почали вимагати продажу алмазів не російського походження.

Що відомо про наслідки для Індії санкцій США та ЄС проти російських алмазів

Тому продажі у США цієї компанії скоротилися приблизно на 50% порівняно з тим, що було три роки тому.

У алмазних торговців по всьому Сурату продажі різко впали, а запаси накопичуються, і внаслідок цього сотні тисяч людей, які працюють там контролерами, грейдерами, полірувальниками та огранщиками, стикаються зі скороченням зарплат і звільненнями.

Згідно з офіційними даними, індійський експорт огранованих алмазів упав більш ніж на чверть у річному обчисленні до $16 млрд у фінансовому році, що закінчився в березні 2024 року.

Індія не підтримала західні санкції проти Росії, спрямовані на підрив економічного потенціалу збройної агресії РФ проти України.

Більше того, вона закуповує російську нафту зі знижкою на мільярди доларів.

Але наприкінці минулого року Індія тимчасово обмежила закупівлі алмазів з Росії. Індійські компанії також побоюються укладати угоди з Росією щодо алмазів, щоб не зіткнутися з наслідками з боку країн, які ввели санкції.

Згідно з даними індійського уряду, обсяг імпорту алмазної сировини з Росії з квітня по червень скоротився більш ніж на 20% порівняно з тим самим періодом минулого року.