Индия терпит убытки в результате введенных США и ЕС санкций по импорту, покупке и транзиту алмазов российского происхождения.

Что известно об ущербе Индии в результате санкций США и ЕС против алмазов из России

Отмечается, что Индия является крупнейшим экспортером димантов в мире. При этом ключевая часть работы по обработке алмазов в драгоценных бриллиантах проходит в городе Сурат, на западе страны.

В частности, журналисты издания приводят пример одного из работников, зарабатывавшего на жизнь превращением необработанных алмазов в драгоценные бриллианты.

Бриллианты

Однако мужчина остался без работы с 3 июня этого года.

Авторы материала подчеркивают, что продажи драгоценных изделий с бриллиантами выросли в период пандемии COVID-19, поскольку в США на тот момент увеличился объем сбережений.

По словам исполнительного директора одного из крупнейших индийских экспортеров алмазов Dharmanandan Diamonds Хитеша Пателя, за последние несколько месяцев компания вынуждена была сократить объемы производства почти на половину.

Годовой оборот компании сократился на 30-40% с более чем 1 млрд долларов в год в позапрошлом году.

Вскоре после вторжения преступной армии РФ в Украину США ввели санкции против российской государственной алмазодобывающей компании Алроса, на которую приходится около 30% мирового объема необработанных алмазов.

На русские алмазы обычно приходится более четверти индийского импорта алмазного сырья.

Патель подчеркнул, что крупные клиенты из США потребовали продажи алмазов не российского происхождения.

Что известно о последствиях для Индии санкций США и ЕС против российских алмазов

Потому продажи в США этой компании сократились примерно на 50% по сравнению с тем, что было три года назад.

У алмазных торговцев по всему Сурату продажи резко упали, а запасы накапливаются, и в результате сотни тысяч людей, работающих там контролерами, грейдерами, полировщиками и огранщиками, сталкиваются с сокращением зарплат и увольнениями.

Согласно официальным данным, индийский экспорт ограненных алмазов упал более чем на четверть в годовом исчислении до $16 млрд в финансовом году, завершившемся в марте 2024 года.

Индия не поддержала западные санкции против России, направленные на подрыв экономического потенциала вооруженной злости РФ против Украины.

Более того, она закупает российскую нефть со скидкой в миллиарды долларов.

Но в конце прошлого года Индия временно ограничила закупки алмазов из России. Индийские компании также опасаются заключать соглашения с Россией по алмазам, чтобы не столкнуться с последствиями со стороны стран, введших санкции.

Согласно данным индийского правительства, объем импорта алмазного сырья из России с апреля по июнь сократился более чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.