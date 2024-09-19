Індія вперше в історії випередила Китай за показниками ключового індексу акцій MSCI на фондовому ринку.

Що відомо про випередження Індією Китаю за цінами акцій

Зазначається, що зростанню акцій індійських компаній сприяло стале економічне зростання та потужні інвестиції.

Цей індекс демонструє котування на цінні папери компаній з великою, середньою та малою капіталізацією.

Зокрема, індекс MSCI індійських компаній зріс на 2,35%.

При цьому аналогічний показник для компаній з Китаю залишається на рівні 2,24%.

Окрім цього підкреслюється, що номінальні темпи зростання ВВП Індії втричі перевищуть аналогічний показник в Китаї.

У результаті це призводить до серйозних розбіжностей в умовах зростання прибутків.

Очікується, що вага Індії в цьому індексі буде зростати завдяки показникам на ринку, поліпшенню ліквідності тощо.

Що відомо про постачання Індією боєприпасів ЄС для подальшої передачі Україні

За інформацією Reuters, індійські виробники зброї вже більше року поставляють боєприпаси країнам ЄС, які потім відправляються в Україну.

Прапори Індії та України

При цьому Росія висловлює активний протест таким поставкам, однак керівництво Індії не втручається у процес продажу.

При цьому співрозмовники з індійського уряду зазначили журналістам видання, що країна виробила відносно невелику кількість боєприпасів, які були згодом отримані Україною.

За словами одного з індійських посадовців, це було менше ніж 1% від загального обсягу зброї, яку Україна загалом отримує від партнерів.

Посадовці з Іспанії та Індії також зазначили журналістам, що серед країн ЄС боєприпаси з Індії відправляють до України Італія та Чехія.

Глава Міноборони Індії Раджнат Сінгх раніше заявив, що експорт продукції військового призначення перевищив 2,5 млрд доларів у минулому фінансовому році і що Делі хоче збільшити його приблизно до 6 мільярдів доларів до 2029 року.

За інформацією журналістів видання, за два роки до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року три великі індійські виробники боєприпасів — Yantra, Munitions India і Kalyani Strategic Systems — експортували компоненти боєприпасів на 2,8 мільйона доларів до Італії та Чеської Республіки, а також до Іспанії та Словенії, де оборонні підрядники вклали значні кошти в ланцюжки постачань для України.

А з лютого 2022 року по липень 2024 року ця цифра зросла до 135,25 млн доларів, включно з готовими боєприпасами, які Індія почала експортувати в чотири країни.