Индия впервые обогнала Китай по ценам акций на фондовом рынке
Категория
Экономика
Дата публикации

Индия впервые обогнала Китай по ценам акций на фондовом рынке

Флаг Индии
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Источник:  Reuters

Индия впервые в истории опередила Китай по показателям ключевого индекса акций MSCI на фондовом рынке.

Главные тезисы

  • Индия впервые обогнала Китай по ценам акций на фондовом рынке благодаря устойчивому экономическому росту и мощным инвестициям.
  • Показатель индекса MSCI для индийских компаний вырос на 2,35%, превысив аналогичный показатель для китайских компаний.
  • Индийские производители оружия поставляют боеприпасы для стран ЕС, которые затем передаются в Украину, вызывая споры с Россией.
  • Экспорт военной продукции по Индии вырос до 2,5 млрд долларов в прошлом финансовом году, и планируется увеличение до 6 млрд к 2029 году.
  • Ожидается дальнейший рост веса Индии в индексе MSCI при улучшении ликвидности и экономического развития страны.

Что известно о опережении Индией Китая по ценам акций

Отмечается, что росту акций индийских компаний способствовал устойчивый экономический рост и мощные инвестиции.

Этот индекс показывает котировки на ценные бумаги компаний с большой, средней и малой капитализацией.

В частности, индекс MSCI индийских компаний вырос на 2,35%.

При этом аналогичный показатель для компаний из Китая остается на уровне 2,24%.

Кроме того, подчеркивается, что номинальные темпы роста ВВП Индии втрое превысят аналогичный показатель в Китае.

В результате это приводит к серьезным разногласиям в условиях роста доходов.

Ожидается, что вес Индии в этом индексе будет расти благодаря показателям на рынке, улучшению ликвидности и т.д.

Что известно о снабжении Индией боеприпасов ЕС для последующей передачи Украине

По информации Reuters, индийские производители оружия уже больше года поставляют боеприпасы странам ЕС, которые затем отправляются в Украину.

Индия обогнала Китай по ключевым экономическим показателям
Флаги Индии и Украины

При этом Россия выражает активный протест таким поставкам, однако руководство Индии не вмешивается в процесс продаж.

При этом собеседники из индийского правительства отметили журналистам издание, что страна произвела относительно небольшое количество боеприпасов, впоследствии полученных Украиной.

По словам одного из индийских чиновников, это было менее 1% от общего объема оружия, которое Украина в целом получает от партнеров.

Чиновники из Испании и Индии также отметили журналистам, что среди стран ЕС боеприпасы из Индии отправляют в Украину Италия и Чехия.

Глава Минобороны Индии Раджнат Сингх ранее заявил, что экспорт продукции военного назначения превысил 2,5 млрд. долларов в прошлом финансовом году и что Дели хочет увеличить его примерно до 6 миллиардов долларов к 2029 году.

По информации журналистов издания, за два года до вторжения России в Украину в феврале 2022 года три крупных индийских производителя боеприпасов — Yantra, Munitions India и Kalyani Strategic Systems — экспортировали компоненты боеприпасов на 2,8 миллиона долларов в Италию и Чешскую Республику, а также в Испании и Словении, где оборонительные подрядчики вложили значительные средства в цепочки поставок для Украины.

А с февраля 2022 года по июль 2024 года эта цифра выросла до 135,25 млн долларов, включая готовые боеприпасы, которые Индия начала экспортировать в четыре страны.

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