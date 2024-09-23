Індія скоротила імпорт російської нафти майже на 20%

Обсяг імпорту нафти до Індії з РФ в серпні скоротився на 18,3% в порівнянні з попереднім місяцем. Причиною цього є зниження обсягів переробки на деяких нафтопереробних заводах.

Імпорт російської нафти до Індії впав на майже 20%

Як зазначається, у серпні обсяги постачання російської нафти до Індії зменшилися на 18,3%, досягнувши близько 1,7 млн барелів на добу, що пов'язано зі зниженням переробних потужностей на деяких нафтопереробних заводах.

Водночас Китай збільшив закупівлі російської нафти, повернувши собі звання найбільшого клієнта Москви. У липні ж Індія вперше стала найбільшим імпортером російської нафти.

Частка російської нафти в імпорті Індії впала до 36% у серпні після п'яти місяців зростання, тоді як у липні вона становила 44%.

Попри це, Росія залишилася основним постачальником нафти до Індії в серпні, випереджаючи Ірак та Саудівську Аравію.

Загальний обсяг імпорту нафти Індією, третім найбільшим імпортером та споживачем нафти у світі, зменшився в серпні на 1%, досягнувши 4,7 млн барелів на добу.

Поставки нафти з Саудівської Аравії до Індії впали до найнижчого рівня з липня 2023 року, склавши близько 498,200 барелів на добу.

Індійські нафтопереробники також імпортували близько 138 тис. барелів на добу з Канади та 254 тис. барелів на добу зі США.

Зменшення постачання російської нафти призвело до того, що частка країн ОПЕК у загальному імпорті Індії в серпні досягла чотиримісячного максимуму, завдяки збільшенню закупівель іракської нафти. Поширити

Втім, за перші п'ять місяців фінансового року, що почався у квітні, частка сировини від ОПЕК в імпорті Індії знизилася до історичного мінімуму.

Частка нафти з Близького Сходу в імпорті Індії зросла до 44,6% у серпні порівняно з 40,3% у липні, хоча за період квітень-серпень цей показник знизився до 44% з 46% у той самий період минулого року.

Росія відновила обсяги експорту нафтопродуктів

Зокрема постачання мазуту підскочили до найвищого рівня за цей рік.

За перші 15 днів цього місяця морський експорт російських нафтопродуктів становив приблизно 2,2 млн барелів на день. Це майже на 10% більше, якщо порівнювати з середньодобовим серпневим показником.

Експорт дизельного палива та газойлю склав близько 807 тис барелів на день (+10%). Водночас постачання мазуту підскочило на 13%, до 749 тис барелів.

У минулому місяці постачання впали до мінімуму за чотири місяці через скорочення експорту мазуту та дизпалива, на які припадало 70% всіх поставок нафтопродуктів з РФ.