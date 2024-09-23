Индия сократила импорт российской нефти почти на 20%
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Экономика
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Индия сократила импорт российской нефти почти на 20%

Индия сократила импорт российской нефти почти на 20%
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Источник:  online.ua

Объем импорта нефти в Индию из РФ в августе сократился на 18,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Причиной тому является снижение объемов переработки на некоторых нефтеперерабатывающих заводах.

Главные тезисы

  • Импорт российской нефти в Индию сократился на 18,3% из-за понижения переработки на заводах.
  • Китай увеличил закупки российской нефти, став крупнейшим клиентом Москвы.
  • Доля российской нефти в импорте Индии упала до 36% после пяти месяцев роста.
  • Россия остается основным поставщиком нефти в Индию, опережая Ирак и Саудовскую Аравию.
  • Объемы экспорта российских нефтепродуктов возросли, в частности, поставки мазута выросли до самого высокого уровня за год.

Импорт российской нефти в Индию упал почти на 20%

Как отмечается, в августе объемы поставок российской нефти в Индию уменьшились на 18,3%, достигнув около 1,7 млн баррелей в сутки, что связано с понижением перерабатывающих мощностей на некоторых нефтеперерабатывающих заводах.

В то же время Китай увеличил закупки российской нефти, вернув себе звание крупнейшего клиента Москвы. В июле Индия впервые стала крупнейшим импортером российской нефти.

Доля российской нефти в импорте Индии упала до 36% в августе после пяти месяцев роста, в то время как в июле она составила 44%.

Несмотря на это Россия осталась основным поставщиком нефти в Индию в августе, опережая Ирак и Саудовскую Аравию.

Общий объем импорта нефти Индией, третьим крупнейшим импортером и потребителем нефти в мире, уменьшился в августе на 1%, достигнув 4,7 млн баррелей в сутки.

Поставки нефти из Саудовской Аравии в Индию упали до самого низкого уровня с июля 2023 года, составив около 498,200 баррелей в сутки.

Индийские нефтепереработчики также импортировали около 138 тыс. баррелей в сутки из Канады и 254 тыс. баррелей в сутки из США.

Уменьшение поставок российской нефти привело к тому, что доля стран ОПЕК в общем импорте Индии в августе достигла четырехмесячного максимума благодаря увеличению закупок иракской нефти.

Впрочем, за первые пять месяцев финансового года, начавшегося в апреле, доля сырья от ОПЕК в импорте Индии снизилась до исторического минимума.

Доля нефти с Ближнего Востока в импорте Индии выросла до 44,6% в августе по сравнению с 40,3% в июле, хотя за период апрель-август этот показатель снизился до 44% с 46% в тот же период в прошлом году.

Россия возобновила объемы экспорта нефтепродуктов

В частности, поставки мазута подскочили до самого высокого уровня за этот год.

За первые 15 дней этого месяца морской экспорт российских нефтепродуктов составил примерно 2,2 млн баррелей в день. Это почти на 10% больше, если сравнивать со среднесуточным августовским показателем.

Экспорт дизельного топлива и газойля составил около 807 тыс. баррелей в день (+10%). В то же время поставки мазута подскочили на 13%, до 749 тыс баррелей.

В прошлом месяце поставки упали до минимума за четыре месяца из-за сокращения экспорта мазута и дизтоплива, на которые приходилось 70% всех поставок нефтепродуктов из РФ.

Настоящий рост связывают с ускорением темпов переработки. Ранее они несколько снизились из-за атак украинских БПЛА.

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