Поставки российской нефти из ключевых портов подверглись наибольшему падению в течение июля за последние 20 месяцев.

Что привело к резкому падению экспорта российской нефти

По информации журналистов издания, поставки российской нефти из ключевых портов на западе страны-агрессорки сократились до самого низкого уровня за последние 19 месяцев.

Общий экспорт нефти из России претерпел наибольшее падение с начала года.

Подчеркивается, что в июле общий объем поставок российской нефти сократился примерно на 586 тыс. баррелей в сутки.

Наиболее заметное сокращение поставок, на 1,4 млн баррелей, произошло в Китай.

Отмечается, что сокращение поставок нефти из России, Бразилии, Венесуэлы и Катара частично компенсировало экспорт из США и Саудовской Аравии.

Экспорт нефти из РФ

Журналисты издания отмечают, что общий морской экспорт российской нефти в июле оказался самым низким с начала года.

При этом отправления из балтийских портов снизились до самого низкого уровня с декабря 2022 года.

Россия пытается улучшить выполнение целевых показателей добычи в ОПЕК+ и работает над восстановлением собственной переработки нефти.

Санкции против российской нефти являются важным инструментом давления, используемого западными странами для ограничения финансирования России в войне против Украины.

Эти санкции привели к значительному снижению экспорта российской нефти в страны Запада, вынуждая Россию искать новые рынки сбыта, в частности Азии, или способы обхода санкций.

Что известно о ключевых покупателях российской нефти в этом году

Импорт нефти в Индию из России вырос в мае до рекордных 2,1 миллиона баррелей в день. Это связано с понижением спроса Китая на российскую нефть.

Импорт российской нефти в Индию в мае вырос на 14,7% по сравнению с апрелем и на 5,9% по сравнению с прошлым годом.