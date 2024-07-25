Еврокомиссия не поддержала Словакию и Венгрию по поводу попыток заставить Украину снять санкции против российской нефтяной компании "Лукойл".
Главные тезисы
- Еврокомиссия не поддерживает требования Венгрии и Словакии о снятии ограничений на транзит нефти “Лукойла” через Украину
- Словакия и Венгрия не получили поддержку ЕС в своих попытках вынудить Украину изменить свою позицию по этому вопросу
- Объем российской нефти играет значительную роль на НПЗ в Словакии, что вызывает обеспокоенность в связи с ограничениями на транзит через Украину
- Президент Словакии заявил о возможной необходимости реагировать в случае неизменения статуса “Лукойла” в Украине
- Украина объясняет, что ситуация по транзиту нефти не останется без влияния на поставки в регионе Центральной Европы
Венгрия и Словакия не получили поддержки ЕС в попытках вынудить Украину снять ограничения на транзит нефти из РФ
По информации издания, Венгрия и Словакия пользуются исключениями по общеевропейскому запрету на импорт нефти из РФ.
Из-за недавнего решения Украины об ограничении транзита нефти российской компании "Лукойл" обе страны обратились в Еврокомиссию, занимающуюся вопросами торговой политики ЕС.
Однако по словам еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса, необходимо больше времени для получения доказательств и оценки правовой ситуации.
Три европейских дипломата сообщили журналистам, что представители 11 стран ЕС поддержали позицию еврокомиссара и выступили против требований Словакии и Венгрии.
Один из дипломатов отметил, что торговое соглашение с Украиной содержит пункт о безопасности, который может позволить прервать поставки.
Что говорят в Словакии и Украине
Кроме того, Украина отмечает, что по нефтепроводу течет такое же количество нефти по-прежнему с помощью других российских компаний.
Журналисты издания отмечают, что объем российской нефти составляет 35-40% общего объема сырья на едином НПЗ в Словакии.
Производимые из российской нефти нефтепродукты экспортируются в Украину и Чехию, а оттуда в страны Центральной Европы.
В свою очередь президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что будет "вынужден реагировать", если Украина не изменит свою позицию по "Лукойлу".
По его словам, Словакия помогает Украине с запасами газа и снабжением электроэнергией. В то же время, представители Венгрии отказались комментировать эту ситуацию.
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