Еврокомиссия не поддержала Словакию и Венгрию по поводу попыток заставить Украину снять санкции против российской нефтяной компании "Лукойл".

Венгрия и Словакия не получили поддержки ЕС в попытках вынудить Украину снять ограничения на транзит нефти из РФ

По информации издания, Венгрия и Словакия пользуются исключениями по общеевропейскому запрету на импорт нефти из РФ.

Из-за недавнего решения Украины об ограничении транзита нефти российской компании "Лукойл" обе страны обратились в Еврокомиссию, занимающуюся вопросами торговой политики ЕС.

Однако по словам еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса, необходимо больше времени для получения доказательств и оценки правовой ситуации.

Нефтепровод "Дружба"

Три европейских дипломата сообщили журналистам, что представители 11 стран ЕС поддержали позицию еврокомиссара и выступили против требований Словакии и Венгрии.

Один из дипломатов отметил, что торговое соглашение с Украиной содержит пункт о безопасности, который может позволить прервать поставки.

Выбор времени для обращения особенно ироничен, учитывая, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в последние недели глубоко разозлил большинство своих партнеров по ЕС и Еврокомиссию, односторонне лоббируя мирный план по Украине во время визитов в Россию и Китай без одобрения Брюсселя, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

Что говорят в Словакии и Украине

Кроме того, Украина отмечает, что по нефтепроводу течет такое же количество нефти по-прежнему с помощью других российских компаний.

Журналисты издания отмечают, что объем российской нефти составляет 35-40% общего объема сырья на едином НПЗ в Словакии.

Производимые из российской нефти нефтепродукты экспортируются в Украину и Чехию, а оттуда в страны Центральной Европы.

В свою очередь президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что будет "вынужден реагировать", если Украина не изменит свою позицию по "Лукойлу".

По его словам, Словакия помогает Украине с запасами газа и снабжением электроэнергией. В то же время, представители Венгрии отказались комментировать эту ситуацию.