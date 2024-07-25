ЄС відмовився підтримувати Угорщину і Словаччину у конфлікті навколо транзиту нафти РФ через Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

ЄС відмовився підтримувати Угорщину і Словаччину у конфлікті навколо транзиту нафти РФ через Україну

Прапори України та ЄС
Джерело:  The Financial Times

Єврокомісія не підтримала Словаччину і Угорщину щодо спроб змусити Україну зняти санкції проти російської нафтової компанії "Лукойл". 

Головні тези:

  • Єврокомісія відмовилася підтримувати вимоги Угорщини і Словаччини у спробах змусити Україну зняти обмеження на транзит нафти російського "Лукойлу".
  • ЄС не закликав Україну скасувати обмеження на транзит нафти російської компанії "Лукойл" через її територію.
  • Угорщина та Словаччина користуються вийнятками щодо заборони на імпорт нафти з РФ, але не отримали підтримки ЄС у цьому питанні.
  • Словаччина заявляє, що буде змушена реагувати, якщо Україна не змінить свою позицію щодо "Лукойлу", мотивуючи це допомогою з запасами газу та електроенергії для української сторони.
  • Обсяг російської нафти становить значну частку в загальному обсязі сировини на єдиному НПЗ у Словаччині, де вироблені нафтопродукти експортуються до України та Чехії.

Угорщина та Словаччина не отримали підтримки ЄС у спробах змусити Україну зняти обмеження на транзит нафти з РФ

За інформацією видання, Угорщина та Словаччина користуються вийнятками щодо загальноєвропейської заборони на імпорт нафти з РФ.

Через нещодавнє рішення України щодо обмеження транзиту нафти російської компанії “Лукойл” обидві країни звернулись до Єврокомісії, яка займається питаннями торгівельної політики ЄС.

Однак за словами єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, наразі необхідно більше часу для отримання доказів та оцінки правової ситуації.

ЄС не підтримав Словаччину та Угорщину стосовно транзиту нафти РФ через Україну
Нафтопровід “Дружба”

Три європейські дипломати повідомили журналістам видання, що представники 11 країн ЄС підтримали позицію єврокомісара і виступили проти вимог Словаччини та Угорщини.

Один з дипломатів зауважив для видання, що торговельна угода з Україною містить пункт про безпеку, який може дозволити перервати постачання. 

Вибір часу для звернення є особливо іронічним, враховуючи, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в останні тижні глибоко роздратував більшість своїх партнерів по ЄС і Єврокомісію, односторонньо лобіюючи мирний план щодо України під час візитів до Росії і Китаю без схвалення Брюсселя, - підкреслюється у матеріалі видання.

Що кажуть в Словаччині та Україні

Крім того, Україна зазначає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, за допомогою інших російських компаній. 

Журналісти видання зазначають, що обсяг російської нафти становить 35-40% від загального обсягу сировини на єдиному НПЗ у Словаччині.

Вироблені з російської нафти нафтопродукти експортуються до України та Чехії, а звідти до країн Центральної Європи.

Своєю чергою президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що буде "змушений реагувати", якщо Україна не змінить свою позицію щодо "Лукойлу".

За його словами, Словаччина допомагає Україні із запасами газу та постачанням електроенергії. Водночас представники Угорщини відмовилися коментувати цю ситуацію.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина погрожує Україні судом через обмеження транзиту російської нафти
Петер Сійярто
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина виступила з новими погрозами у бік України
Петер Сійярто
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина почала шантажувати ЄС на тлі конфлікту з Україною
ЄС та Угорщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?