Єврокомісія не підтримала Словаччину і Угорщину щодо спроб змусити Україну зняти санкції проти російської нафтової компанії "Лукойл".

Угорщина та Словаччина не отримали підтримки ЄС у спробах змусити Україну зняти обмеження на транзит нафти з РФ

За інформацією видання, Угорщина та Словаччина користуються вийнятками щодо загальноєвропейської заборони на імпорт нафти з РФ.

Через нещодавнє рішення України щодо обмеження транзиту нафти російської компанії “Лукойл” обидві країни звернулись до Єврокомісії, яка займається питаннями торгівельної політики ЄС.

Однак за словами єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, наразі необхідно більше часу для отримання доказів та оцінки правової ситуації.

Нафтопровід “Дружба”

Три європейські дипломати повідомили журналістам видання, що представники 11 країн ЄС підтримали позицію єврокомісара і виступили проти вимог Словаччини та Угорщини.

Один з дипломатів зауважив для видання, що торговельна угода з Україною містить пункт про безпеку, який може дозволити перервати постачання.

Вибір часу для звернення є особливо іронічним, враховуючи, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в останні тижні глибоко роздратував більшість своїх партнерів по ЄС і Єврокомісію, односторонньо лобіюючи мирний план щодо України під час візитів до Росії і Китаю без схвалення Брюсселя, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Що кажуть в Словаччині та Україні

Крім того, Україна зазначає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, за допомогою інших російських компаній.

Журналісти видання зазначають, що обсяг російської нафти становить 35-40% від загального обсягу сировини на єдиному НПЗ у Словаччині.

Вироблені з російської нафти нафтопродукти експортуються до України та Чехії, а звідти до країн Центральної Європи.

Своєю чергою президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що буде "змушений реагувати", якщо Україна не змінить свою позицію щодо "Лукойлу".

За його словами, Словаччина допомагає Україні із запасами газу та постачанням електроенергії. Водночас представники Угорщини відмовилися коментувати цю ситуацію.