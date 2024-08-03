Поставки російської нафти з ключових портів зазнали найбільшого падіння протягом липня за останні 20 місяців.

Що спричинило різьке падіння експорту російської нафти

За інформацією журналістів видання, поставки російської нафти з ключових портів на заході країни-агресорки скоротились до найнижчого рівня за останні 19 місяців.

Загальний експорт нафти з Росїі зазнав найбільшого падіння від початку року.

Підкреслюється, що у липні загальний обсяг поставок російської нафти скоротився приблизно на 586 тис барелів на добу.

Найбільше помітне скорочення поставок, на 1,4 млн барелів, відбулось до Китаю.

Зазначається, що скорочення поставок нафти з Росії, Бразилії, Венесуели та Катару частково компенсував експорт зі США та Саудівської Аравії.

Експорт нафти з РФ

Журналісти видання зазначають, що загальний морський експорт російської нафти у липні виявився найнижчим від початку року.

При цьому відправлення з балтійських портів знизилися до найнижчого рівня з грудня 2022 року.

Зазначається, що Росія намагається покращити виконання цільових показників видобутку в ОПЕК+ і працює над відновленням власної переробки нафти.

Санкції проти російської нафти є важливим інструментом тиску, який західні країни використовують для обмеження фінансування Росії у війні проти України.

Ці санкції призвели до значного зниження експорту російської нафти до країн Заходу, змушуючи Росію шукати нові ринки збуту, зокрема в Азії, або способи обходу санкцій.

Що відомо про ключових покупців російської нафти у цьому році

Імпорт нафти в Індію з Росії зріс у травні до рекордних 2,1 мільйона барелів на день. Це пов'язано зі зниженням попиту Китаю на російську нафту.

Імпорт російської нафти в Індію в травні виріс на 14,7% в порівнянні з квітнем і на 5,9% в порівнянні з минулим роком.