Експорт російської нафти рекордно обвалився у липні від початку року
Категорія
Економіка
Дата публікації

Експорт російської нафти рекордно обвалився у липні від початку року

Видобуток нафти
Джерело:  Bloomberg

Поставки російської нафти з ключових портів зазнали найбільшого падіння протягом липня за останні 20 місяців. 

Головні тези:

  • Поставки російської нафти впали lj найнижчого рівня за останні 19 місяців.
  • Санкції проти російської нафти стали фактором тиску на РФ, що змусило країну шукати альтернативні ринки збуту та шляхи обходу обмежень.
  • Імпорт російської нафти в Індію зріс до рекордного рівня у травні, оскільки попит Китаю на цей продукт впав.
  • Росія активно працює над вдосконаленням власної переробки нафти та дотриманням квот ОПЕК+ для відновлення ситуації на ринку.

Що спричинило різьке падіння експорту російської нафти

За інформацією журналістів видання, поставки російської нафти з ключових портів на заході країни-агресорки скоротились до найнижчого рівня за останні 19 місяців.

Загальний експорт нафти з Росїі зазнав найбільшого падіння від початку року.

Підкреслюється, що у липні загальний обсяг поставок російської нафти скоротився приблизно на 586 тис барелів на добу.

Найбільше помітне скорочення поставок, на 1,4 млн барелів, відбулось до Китаю.

Зазначається, що скорочення поставок нафти з Росії, Бразилії, Венесуели та Катару частково компенсував експорт зі США та Саудівської Аравії.

Експорт нафти з РФ у липні виявився найнижчим за останні 19 місяців
Експорт нафти з РФ

Журналісти видання зазначають, що загальний морський експорт російської нафти у липні виявився найнижчим від початку року.

При цьому відправлення з балтійських портів знизилися до найнижчого рівня з грудня 2022 року.

Зазначається, що Росія намагається покращити виконання цільових показників видобутку в ОПЕК+ і працює над відновленням власної переробки нафти.

Санкції проти російської нафти є важливим інструментом тиску, який західні країни використовують для обмеження фінансування Росії у війні проти України.

Ці санкції призвели до значного зниження експорту російської нафти до країн Заходу, змушуючи Росію шукати нові ринки збуту, зокрема в Азії, або способи обходу санкцій.

Що відомо про ключових покупців російської нафти у цьому році

Імпорт нафти в Індію з Росії зріс у травні до рекордних 2,1 мільйона барелів на день. Це пов'язано зі зниженням попиту Китаю на російську нафту.

Імпорт російської нафти в Індію в травні виріс на 14,7% в порівнянні з квітнем і на 5,9% в порівнянні з минулим роком.

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