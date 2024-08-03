Поставки російської нафти з ключових портів зазнали найбільшого падіння протягом липня за останні 20 місяців.
Головні тези:
- Поставки російської нафти впали lj найнижчого рівня за останні 19 місяців.
- Санкції проти російської нафти стали фактором тиску на РФ, що змусило країну шукати альтернативні ринки збуту та шляхи обходу обмежень.
- Імпорт російської нафти в Індію зріс до рекордного рівня у травні, оскільки попит Китаю на цей продукт впав.
- Росія активно працює над вдосконаленням власної переробки нафти та дотриманням квот ОПЕК+ для відновлення ситуації на ринку.
Що спричинило різьке падіння експорту російської нафти
За інформацією журналістів видання, поставки російської нафти з ключових портів на заході країни-агресорки скоротились до найнижчого рівня за останні 19 місяців.
Загальний експорт нафти з Росїі зазнав найбільшого падіння від початку року.
Підкреслюється, що у липні загальний обсяг поставок російської нафти скоротився приблизно на 586 тис барелів на добу.
Найбільше помітне скорочення поставок, на 1,4 млн барелів, відбулось до Китаю.
Зазначається, що скорочення поставок нафти з Росії, Бразилії, Венесуели та Катару частково компенсував експорт зі США та Саудівської Аравії.
Журналісти видання зазначають, що загальний морський експорт російської нафти у липні виявився найнижчим від початку року.
При цьому відправлення з балтійських портів знизилися до найнижчого рівня з грудня 2022 року.
Зазначається, що Росія намагається покращити виконання цільових показників видобутку в ОПЕК+ і працює над відновленням власної переробки нафти.
Санкції проти російської нафти є важливим інструментом тиску, який західні країни використовують для обмеження фінансування Росії у війні проти України.
Ці санкції призвели до значного зниження експорту російської нафти до країн Заходу, змушуючи Росію шукати нові ринки збуту, зокрема в Азії, або способи обходу санкцій.
Що відомо про ключових покупців російської нафти у цьому році
Імпорт нафти в Індію з Росії зріс у травні до рекордних 2,1 мільйона барелів на день. Це пов'язано зі зниженням попиту Китаю на російську нафту.
Імпорт російської нафти в Індію в травні виріс на 14,7% в порівнянні з квітнем і на 5,9% в порівнянні з минулим роком.
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