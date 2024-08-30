Украина прекратит транзит российской нефти через "Дружбу"

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, начиная с января 2025 года на территории Украины будет заблокирован также транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", а не только газа.

Россия потеряет еще несколько рынков для сбыта газа и нефти

Кроме газа с 1 января 2025 года прекращает работу и нефтепровод "Дружба". Михаил Подоляк Советник главы ОПУ

Советник главы Офиса президента Украины обратил внимание на то, что некоторые страны Европы — Словакия, Чехия в Венгрия — получали российскую нефть через этот нефтепровод.

Однако, что важно понимать, по резолюции Евросоюза эти государства должны диверсифицировать поставки нефти и прекратить транзит через Украину.

По словам Михаила Подоляка, это касается также и российского "голубого топлива".

Были определенные законтрактованные объемы и с 1 января 2025 транзит закончится. Но он добавил, что если кранам Европы потребуется казахский или азербайджанский газ, то Украина готова его транспортировать.

Что говорит Зеленский по этому поводу

Как заявил 27 августа глава государства Владимир Зеленский, Украина не планирует продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года.

Кроме того, президент добавил, что Киев готов обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС, если получит такой запрос от Европы.

Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка. Что касается транзита газа от других компаний, то, если поступит запрос от некоторых наших европейских коллег, а мы все в Евросоюзе, будем рассматривать их просьбу. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Зеленского, пока у него нет информации о недавней встрече диктатора Путина с президентом Азербайджана.