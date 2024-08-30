Україна припинить транзит російської нафти через "Дружбу"

Як заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, починаючи з січня 2025 року територією України буде заблокований також транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", а не лише газу.

Росія втратить ще кілька ринків для збуту газу та нафти

Окрім газу, з 1 січня 2025 року припиняє роботу і нафтопровід "Дружба". Михайло Подоляк Радник глави ОПУ

Радник глави Офісу президента України звернув увагу на те, що деякі країни Європи — Словаччина, Чехія в Угорщина — отримували російську нафту через цей нафтопровід.

Однак, що важливо розуміти, за резолюцією Євросоюзу згадані держави повинні диверсифікувати постачання нафти й припинити транзит через Україну.

За словами Михайла Подоляка, це стосується також і російського “блакитного палива”.

Були певні законтрактовані обсяги й з 1 січня 2025 року транзит закінчиться. Але він додав, що якщо кранам Європи буде потрібен казахський чи азербайджанський газ, то Україна готова його транспортувати.

Що говорить Зеленський з цього приводу

Як заявив 27 серпня глава держави Володимир Зеленський, Україна не планує продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року.

Окрім того, президент додав, що Київ готовий обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС, якщо отримає такий запит від Європи.

Договір із Росією ніхто продовжувати не буде, на цьому поставлено крапку. Що стосується транзиту газу від інших компаній, то, якщо триватиме запит деяких наших європейських колег, а ми всі в Євросоюзі, розглядатимемо їхнє прохання. Володимир Зеленський Президент України

За словами Зеленського, поки у нього немає інформації щодо нещодавньої зустрічі диктатора Путіна та президента Азербайджана.