Путин нашел для РФ еще одного союзника на фоне войны против Украины

Как удалось узнать журналистам, именно Индия является вторым по величине поставщиком критически важных технологий в Россию в условиях, когда страна-агрессорка находится под западными санкциями. Сейчас Индию опережает только Китай.

Россия углубляет свои связи с Индией

Инсайдеры издания в Евросоюзе и США указывают на то, что экспорт подсанкционных товаров, прежде всего микросхем и станков, из Индии в Россию в апреле-мае 2024 года превысил 60 миллионов долларов.

Что важно понимать, это примерно в два раза больше, чем в предыдущие месяцы этого года.

Кроме того, сообщается, что в июле экспорт достиг 95 миллионов долларов, уступив по объемам только давнему союзнику российского диктатора Владимиру Путину — Китаю.

Согласно данным анонимных источников, в целом страна-агрессорка РФ экспортирует из Индии примерно одну пятую секретных технологий для своего военно-промышленного комплекса.

Что также важно понимать, индийские власти буквально не реагируют на вопрос о помощи России в ответ на запросы послов западных государств.

Из-за роли Индии как транзитной страны для следующих в Россию подсанкционных товаров туда в последние месяцы неоднократно наведывались чиновники Европейского Союза и США. Поделиться

Индия может стать посредником во время будущих переговоров Украины и РФ

Недавно издание Politico писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с его командой нашел идеального посредника для мирных переговоров по прекращению войны с Россией.

По словам журналистов, якобы речь идет о премьер-министре Индии Нарендре Моди.

Нарендра Моди (Фото: flickr.com)

Во время летних переговоров Моди четко дал понять, что, хотя Украине неизбежно придется пойти на компромисс по некоторым вопросам, чтобы завершить войну, однако о передаче территории России речь не идет. Поделиться

Что важно понимать, индийские власти до сих пор публично не осудили вторжение РФ, однако, несмотря на это, выступали за уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за прекращение войны.