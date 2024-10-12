Путин нашел для РФ еще одного союзника на фоне войны против Украины

Как удалось узнать журналистам, именно Индия является вторым по величине поставщиком критически важных технологий в Россию в условиях, когда страна-агрессорка находится под западными санкциями. Сейчас Индию опережает только Китай.
Главные тезисы
- Россия углубляет связи с Индией для получения критически важных технологий.
- Индия является одним из ключевых поставщиков подсанкционных товаров для РФ.
- Индия также может выступить как потенциальный посредник в мирных переговорах между Украиной и Россией, однако пока нет четкого решения.
Россия углубляет свои связи с Индией
Инсайдеры издания в Евросоюзе и США указывают на то, что экспорт подсанкционных товаров, прежде всего микросхем и станков, из Индии в Россию в апреле-мае 2024 года превысил 60 миллионов долларов.
Что важно понимать, это примерно в два раза больше, чем в предыдущие месяцы этого года.
Кроме того, сообщается, что в июле экспорт достиг 95 миллионов долларов, уступив по объемам только давнему союзнику российского диктатора Владимиру Путину — Китаю.
Согласно данным анонимных источников, в целом страна-агрессорка РФ экспортирует из Индии примерно одну пятую секретных технологий для своего военно-промышленного комплекса.
Что также важно понимать, индийские власти буквально не реагируют на вопрос о помощи России в ответ на запросы послов западных государств.
Индия может стать посредником во время будущих переговоров Украины и РФ
Недавно издание Politico писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с его командой нашел идеального посредника для мирных переговоров по прекращению войны с Россией.
По словам журналистов, якобы речь идет о премьер-министре Индии Нарендре Моди.
Что важно понимать, индийские власти до сих пор публично не осудили вторжение РФ, однако, несмотря на это, выступали за уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за прекращение войны.
Как новые данные об усилении сотрудничества РФ и Индии повлияют на позицию Украины — пока неизвестно.
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