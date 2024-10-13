По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с немецким лидером Олафом Шольцом.

Официальная Москва выступила с новым заявлением

Как утверждает Дмитрий Песков, нелегитимный президент РФ, мол, "остается открытым для контактов".

Кроме того, Песков в очередной раз посетовал, что Кремль не получал предложений от Берлина касательно телефонного разговора.

Нет. Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остается открытым для контактов, — заявил официальный представитель Владимира Путина. Поделиться

Что важно понимать, глава немецкой дипломатии Анналена Бербок недавно сообщила, что российский диктатор не готов к разговору с Олафом Шольцом о мирном урегулировании войны РФ против Украины.

Он отказывается принять мир и каждый день посылает новый сигнал в пользу войны и разрушения. Пока он даже не готов говорить с канцлером Германии по телефону, — заявила она. Поделиться

Шольц рассматривал возможность переговоров с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы впервые почти за два года намерен провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на своих инсайдеров недавно сообщило издание Die Zeit.

По словам журналистов, рассматривается возможность телефонного разговора накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.

Несмотря на это, указано, что предложение о переговорах со стороны Берлина пока не поступало.