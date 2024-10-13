Путин заявил о готовности к переговорам с Шольцом
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Путин заявил о готовности к переговорам с Шольцом

Путин
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Источник:  online.ua

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с немецким лидером Олафом Шольцом.

Главные тезисы

  • Путин выразил готовность к переговорам с Олафом Шольцом, но глава МИД ФРГ Анналена Бербок утверждает иное.
  • Российский диктатор пока не получал предложений от Берлина.
  • Шольц намерен провести телефонный разговор с Путиным перед встречей на G20 в Бразилии.

Официальная Москва выступила с новым заявлением

Как утверждает Дмитрий Песков, нелегитимный президент РФ, мол, "остается открытым для контактов".

Кроме того, Песков в очередной раз посетовал, что Кремль не получал предложений от Берлина касательно телефонного разговора.

Нет. Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остается открытым для контактов,  — заявил официальный представитель Владимира Путина.

Что важно понимать, глава немецкой дипломатии Анналена Бербок недавно сообщила, что российский диктатор не готов к разговору с Олафом Шольцом о мирном урегулировании войны РФ против Украины.

Он отказывается принять мир и каждый день посылает новый сигнал в пользу войны и разрушения. Пока он даже не готов говорить с канцлером Германии по телефону, — заявила она.

Шольц рассматривал возможность переговоров с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы впервые почти за два года намерен провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на своих инсайдеров недавно сообщило издание Die Zeit.

По словам журналистов, рассматривается возможность телефонного разговора накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.

Несмотря на это, указано, что предложение о переговорах со стороны Берлина пока не поступало.

Шольц станет первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, что возобновит прямой контакт с Путиным, если ему это удастся.

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