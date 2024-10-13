По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с немецким лидером Олафом Шольцом.
Главные тезисы
- Путин выразил готовность к переговорам с Олафом Шольцом, но глава МИД ФРГ Анналена Бербок утверждает иное.
- Российский диктатор пока не получал предложений от Берлина.
- Шольц намерен провести телефонный разговор с Путиным перед встречей на G20 в Бразилии.
Официальная Москва выступила с новым заявлением
Как утверждает Дмитрий Песков, нелегитимный президент РФ, мол, "остается открытым для контактов".
Кроме того, Песков в очередной раз посетовал, что Кремль не получал предложений от Берлина касательно телефонного разговора.
Что важно понимать, глава немецкой дипломатии Анналена Бербок недавно сообщила, что российский диктатор не готов к разговору с Олафом Шольцом о мирном урегулировании войны РФ против Украины.
Шольц рассматривал возможность переговоров с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы впервые почти за два года намерен провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом со ссылкой на своих инсайдеров недавно сообщило издание Die Zeit.
По словам журналистов, рассматривается возможность телефонного разговора накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.
Несмотря на это, указано, что предложение о переговорах со стороны Берлина пока не поступало.
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