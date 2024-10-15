Шольц визнав власну серйозну помилку на тлі війни Росії проти України
Категорія
Політика
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Шольц визнав власну серйозну помилку на тлі війни Росії проти України

Шольц
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Джерело:  online.ua

Німецький лідер Олаф Шольц відверто зізнався, що погано пояснив громадянам своєї країни, наскільки наразі є важливою допомога для України

Головні тези:

  • Олаф Шольц заявив, що не продумав свою політику щодо допомоги Україні.
  • Німеччина та Франція змушені скорочувати фінансову та військову допомогу Україні через дефіцит бюджету.
  • На прикладі підтримки України з боку Франції стає зрозуміло, як використовуються заморожені російські активи для надання військової допомоги.

Шольц не приховує свого провалу щодо України

Під час бесіди з журналістами Schweriner Volkszeitung канцлер ФРН заявив, що німці дедалі частіше цікавляться питаннями, які стосуються війни РФ проти Українию

Мене запитали, чому я не поставив Україні зброї більше і швидше. Але питання про те, чи правильно це, майже не ставили. І я забув пояснити, чому важливо підтримувати Україну, підтримуючи рівновагу, тобто не робити всього того, чого деякі голосно вимагають.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини

Він також офіційно підтвердив, що в окремих регіонах дедалі частіше виникає питання про те, чи виправданий поточний рівень підтримки України.

На переконання Олафа Шольца, це пов'язано з тим, що в Німеччині на громадському рівні давно не порушувалася тема доцільності допомоги Україні.

Канцлер ФРН публічно визнав, що цієї теми не вистачало як у паперових медіа, так і на телебаченні чи радіо.

Він також припустив, якби дискусія велася активніше, це допомогло б переконати більше німців у важливості підтримки України.

Німеччина та Франція зменшують підтримку України

Як зазначають аналітики, не лише Парижу, але й Берліну довелося скоротити статтю витрат щодо фінансової та військової допомоги Україні, яка уже понад 10 років стримує російську агресію.

Обидві країни були змушені ухвалити ці рішення, намагаючись зменшити дефіцит бюджету, який у 2024 році може сягнути 6% її ВВП.

Варто зазначити, що у Франції близько 300 млн євро військової допомоги для України оплачується з доходів від заморожених російських активів.

Ці кошти будуть використані на закупівлю 155 мм артилерійських снарядів, САУ Caesar і пального. 400-600 млн будуть згенеровані нижчими показниками інфляції і підуть на модернізацію ракет SCALP і Aster для України, — повідомили нещодавно західні журналісти.

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