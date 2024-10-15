Шольц визнав власну серйозну помилку на тлі війни Росії проти України

Німецький лідер Олаф Шольц відверто зізнався, що погано пояснив громадянам своєї країни, наскільки наразі є важливою допомога для України

Шольц не приховує свого провалу щодо України

Під час бесіди з журналістами Schweriner Volkszeitung канцлер ФРН заявив, що німці дедалі частіше цікавляться питаннями, які стосуються війни РФ проти Українию

Мене запитали, чому я не поставив Україні зброї більше і швидше. Але питання про те, чи правильно це, майже не ставили. І я забув пояснити, чому важливо підтримувати Україну, підтримуючи рівновагу, тобто не робити всього того, чого деякі голосно вимагають. Олаф Шольц Канцлер Німеччини

Він також офіційно підтвердив, що в окремих регіонах дедалі частіше виникає питання про те, чи виправданий поточний рівень підтримки України.

На переконання Олафа Шольца, це пов'язано з тим, що в Німеччині на громадському рівні давно не порушувалася тема доцільності допомоги Україні.

Канцлер ФРН публічно визнав, що цієї теми не вистачало як у паперових медіа, так і на телебаченні чи радіо.

Він також припустив, якби дискусія велася активніше, це допомогло б переконати більше німців у важливості підтримки України.

Німеччина та Франція зменшують підтримку України

Як зазначають аналітики, не лише Парижу, але й Берліну довелося скоротити статтю витрат щодо фінансової та військової допомоги Україні, яка уже понад 10 років стримує російську агресію.

Обидві країни були змушені ухвалити ці рішення, намагаючись зменшити дефіцит бюджету, який у 2024 році може сягнути 6% її ВВП.

Варто зазначити, що у Франції близько 300 млн євро військової допомоги для України оплачується з доходів від заморожених російських активів.