Байден і Шольц провели переговори щодо України

Американський лідер Джо Байден після скасування свого візиту до Німеччини провів перемовини з канцлером ФРН Олафом Шольцом. У центрі розмови було посилення підтримки України.

Що відомо про переговори Байдена та Шольца

Як повідомляє пресслужба Білого дому, американський та німецький лідер вкотре підтвердили свою подальшу тісну співпрацю.

Серед іншого, вони обговорили питання спільної "підтримки України на тлі її захисту від російської агресії".

Президент підкреслив незмінну міцність американсько-німецьких відносин і відзначив свій намір продовжувати нашу тісну співпрацю щодо геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку захисту України від російської агресії, — сказано в заяві Білого дому. Поширити

Що важливо розуміти, 12 жовтня український лідер Володимир Зеленський повинен був взяти участь у засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

Під час засідання мав головувати президент США Джо Байден, однак він скасував свій візит до Німеччини через наближення урагану "Мітлон" до узбережжя Флориди.

Згодом було оголошено, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату.

Майбутній візит Байдена до Німеччини — чого очікувати Україні

Як вважає офіційний Берлін, очільник Білого дому Джо Байден надішле потужний сигнал щодо допомоги Україні на тлі свого офіційного візиту до Німеччини.

Згідно з даними журналістів, уряд ФРН розраховує на те, що американський лідер прибуде уже з готовими важливими рішеннями. Як відомо, його візит до Німеччини повинен був відбутися 10-11 жовтня. Нова дата наразі невідома.