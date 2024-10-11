Байден и Шольц провели переговоры относительно Украины

Американский лидер Джо Байден после отмены своего визита в Германию провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. В центре разговора было усиление поддержки Украины.
Главные тезисы
- В ходе переговоров политики подтвердили поддержку Украины и продолжение американо-германского сотрудничества.
- Новая дата визита Джо Байдена в Германию пока неизвестна.
- Ожидается, что на фоне его визита объявят важные решения по Украине.
Что известно о переговорах Байдена и Шольца
Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский и немецкий лидер в очередной раз подтвердили свое дальнейшее тесное сотрудничество.
Среди прочего они обсудили вопросы совместной "поддержки Украины на фоне ее защиты от российской агрессии".
Что важно понимать, 12 октября украинский лидер Владимир Зеленский должен был принять участие в заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн".
Во время заседания должен был председательствовать президент США Джо Байден, однако он отменил свой визит в Германию из-за приближающегося урагана "Митлон" к побережью Флориды.
Впоследствии было объявлено, что заседание "Рамштайна" откладывается на пока не определенную дату.
Будущий визит Байдена в Германию — чего ждать Украине
Как считает официальный Берлин, глава Белого дома Джо Байден направит мощный сигнал о помощи Украине на фоне своего официального визита в Германию.
Согласно данным журналистов, правительство ФРГ рассчитывает на то, что американский лидер прибудет уже с готовыми важными решениями.
Как известно, его визит в Германию должен был состояться 10-11 октября. Новая дата пока неизвестна.
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