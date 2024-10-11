Байден и Шольц провели переговоры относительно Украины
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Байден и Шольц провели переговоры относительно Украины

The White House
Байден и Шольц
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Американский лидер Джо Байден после отмены своего визита в Германию провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. В центре разговора было усиление поддержки Украины.

Главные тезисы

  • В ходе переговоров политики подтвердили поддержку Украины и продолжение американо-германского сотрудничества.
  • Новая дата визита Джо Байдена в Германию пока неизвестна.
  • Ожидается, что на фоне его визита объявят важные решения по Украине.

Что известно о переговорах Байдена и Шольца

Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский и немецкий лидер в очередной раз подтвердили свое дальнейшее тесное сотрудничество.

Среди прочего они обсудили вопросы совместной "поддержки Украины на фоне ее защиты от российской агрессии".

Президент подчеркнул неизменную прочность американо-германских отношений и отметил свое намерение продолжать наше тесное сотрудничество в геополитических приоритетах, включая поддержку защиты Украины от российской агрессии, — сказано в заявлении Белого дома.

Что важно понимать, 12 октября украинский лидер Владимир Зеленский должен был принять участие в заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн".

Во время заседания должен был председательствовать президент США Джо Байден, однако он отменил свой визит в Германию из-за приближающегося урагана "Митлон" к побережью Флориды.

Впоследствии было объявлено, что заседание "Рамштайна" откладывается на пока не определенную дату.

Будущий визит Байдена в Германию — чего ждать Украине

Как считает официальный Берлин, глава Белого дома Джо Байден направит мощный сигнал о помощи Украине на фоне своего официального визита в Германию.

Согласно данным журналистов, правительство ФРГ рассчитывает на то, что американский лидер прибудет уже с готовыми важными решениями.

Как известно, его визит в Германию должен был состояться 10-11 октября. Новая дата пока неизвестна.

Запланированная встреча контактной группы по поддержке Украины с Байденом на американской базе в Рамштайне в федеральной земле Рейнланд-Пфальц направит "мощный сигнал" относительно дальнейшей военной поддержки страны, подвергшейся нападению со стороны России, — заявили в немецком правительстве.

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