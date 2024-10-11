Байден и Шольц провели переговоры относительно Украины

Американский лидер Джо Байден после отмены своего визита в Германию провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. В центре разговора было усиление поддержки Украины.

Что известно о переговорах Байдена и Шольца

Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский и немецкий лидер в очередной раз подтвердили свое дальнейшее тесное сотрудничество.

Среди прочего они обсудили вопросы совместной "поддержки Украины на фоне ее защиты от российской агрессии".

Президент подчеркнул неизменную прочность американо-германских отношений и отметил свое намерение продолжать наше тесное сотрудничество в геополитических приоритетах, включая поддержку защиты Украины от российской агрессии, — сказано в заявлении Белого дома. Поделиться

Что важно понимать, 12 октября украинский лидер Владимир Зеленский должен был принять участие в заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн".

Во время заседания должен был председательствовать президент США Джо Байден, однако он отменил свой визит в Германию из-за приближающегося урагана "Митлон" к побережью Флориды.

Впоследствии было объявлено, что заседание "Рамштайна" откладывается на пока не определенную дату.

Будущий визит Байдена в Германию — чего ждать Украине

Как считает официальный Берлин, глава Белого дома Джо Байден направит мощный сигнал о помощи Украине на фоне своего официального визита в Германию.

Согласно данным журналистов, правительство ФРГ рассчитывает на то, что американский лидер прибудет уже с готовыми важными решениями. Как известно, его визит в Германию должен был состояться 10-11 октября. Новая дата пока неизвестна.