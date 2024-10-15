Немецкий лидер Олаф Шольц откровенно признался, что плохо объяснил гражданам своей страны, насколько сейчас важна помощь для Украины

Шольц не скрывает, что снова ошибся

В ходе беседы с журналистами Schweriner Volkszeitung канцлер ФРГ заявил, что немцы все чаще интересуются вопросами, касающимися войны РФ против Украины.

Меня спросили, почему я не поставил Украине оружие больше и быстрее. Но вопрос о том, правильно ли это, почти не задавали. И я забыл объяснить, почему важно поддерживать Украину, поддерживая равновесие, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требуют. Олаф Шольц Канцлер Германии

Он также официально подтвердил, что в отдельных регионах все чаще возникает вопрос о том, оправдан ли текущий уровень поддержки Украины.

По мнению Олафа Шольца, это связано с тем, что в Германии на общественном уровне давно не поднималась тема целесообразности помощи Украине.

Канцлер ФРГ публично признал, что этой темы не хватало как в печатных медиа, так и на телевидении или радио.

Он также предположил, что если бы дискуссия велась активнее, это помогло бы убедить больше немцев в важности поддержки Украины.

Германия и Франция уменьшают поддержку Украины

Как отмечают аналитики, не только Парижу, но и Берлину пришлось сократить статью расходов по финансовой и военной помощи Украине, которая уже более 10 лет сдерживает российскую агрессию.

Обе страны были вынуждены принять эти решения, пытаясь снизить дефицит бюджета, который в 2024 году может достичь 6% ее ВВП.

Стоит отметить, что во Франции около 300 млн. евро военной помощи для Украины оплачивается с доходов от замороженных российских активов.