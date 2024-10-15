Немецкий лидер Олаф Шольц откровенно признался, что плохо объяснил гражданам своей страны, насколько сейчас важна помощь для Украины
Главные тезисы
- Олаф Шольц заявил, что не продумал свою политику касательно помощи Украине.
- Германия и Франция вынуждены сокращать финансовую и военную помощь Украине из-за дефицита бюджета.
- На примере поддержки Украины со стороны Франции становится ясно, как используются замороженные российские активы для оказания военной помощи.
Шольц не скрывает, что снова ошибся
В ходе беседы с журналистами Schweriner Volkszeitung канцлер ФРГ заявил, что немцы все чаще интересуются вопросами, касающимися войны РФ против Украины.
Он также официально подтвердил, что в отдельных регионах все чаще возникает вопрос о том, оправдан ли текущий уровень поддержки Украины.
По мнению Олафа Шольца, это связано с тем, что в Германии на общественном уровне давно не поднималась тема целесообразности помощи Украине.
Канцлер ФРГ публично признал, что этой темы не хватало как в печатных медиа, так и на телевидении или радио.
Он также предположил, что если бы дискуссия велась активнее, это помогло бы убедить больше немцев в важности поддержки Украины.
Германия и Франция уменьшают поддержку Украины
Как отмечают аналитики, не только Парижу, но и Берлину пришлось сократить статью расходов по финансовой и военной помощи Украине, которая уже более 10 лет сдерживает российскую агрессию.
Обе страны были вынуждены принять эти решения, пытаясь снизить дефицит бюджета, который в 2024 году может достичь 6% ее ВВП.
Стоит отметить, что во Франции около 300 млн. евро военной помощи для Украины оплачивается с доходов от замороженных российских активов.
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