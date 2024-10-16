Шольц обратится к союзникам с новым предложением касательно Украины
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Шольц обратится к союзникам с новым предложением касательно Украины

Шольц
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Источник:  Reuters

Немецкий лидер Олаф Шольц призывает партнеров в Европейском Союзе увеличить финансовую помощь Украине на военные нужды.

Главные тезисы

  • Вопрос о помощи Украине будет обсуждаться на саммите Евросоюза 17 октября.
  • Украина может получить кредит ЕС в размере 35 млрд евро для закупки оружия.
  • Олаф Шольц признал серьезную ошибку на фоне войны РФ против Украины.

Шольц будет добиваться усиления помощи Украине

Об этом узнали журналисты информационного агентства Reuters от своих анонимных источников в федеральном правительстве Германии.

По словам одного из инсайдеров, Олаф Шольц, "безусловно, снова обратится с призывом рассмотреть вопрос о том, какой должна быть дальнейшая поддержка".

Журналисты также обращают внимание на то, что этот вопрос будет подробно обсуждаться во время саммита Евросоюза, который состоится уже 17 октября.

Украина может рассчитывать на кредит ЕС в размере 35 млрд евро, который она, в частности, сможет использовать для закупки оружия. Европарламент должен окончательно одобрить его 22 октября. Эта сумма, однако, может быть уменьшена, если о своей финансовой поддержке заявят и США, — сказано в статье.

Шольц заявил, что допустил серьезную ошибку в отношении Украины

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, он плохо объяснил гражданам своей страны, насколько сейчас важна помощь для Украины.

Де-факто это привело к тому, что немецкий народ не понимает, что происходит.

Меня спросили, почему я не поставил Украине оружие больше и быстрее. Но вопрос о том, правильно ли это, почти не задавали. И я забыл объяснить, почему важно поддерживать Украину, поддерживая равновесие, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требуют.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Кроме того, немецкий лидер добавил, что в отдельных регионах все чаще возникает вопрос о том, оправдан ли текущий уровень поддержки Украины

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